Госдума обязала банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов

Госдума приняла закон, который обязывает банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов.

Необходимость в таком документе назрела после ситуации, сложившейся в конце 2014 года. Тогда рубль упал, а те, кто брал деньги в долларах и евро, столкнулись с проблемами, так как выплаты выросли.



Особенно тяжело пришлось ипотечным заемщикам. Такими оказались тысячи россиян, хотя до этого Минфин настоятельно советовал не брать кредиты в иностранной валюте из-за колоссальных рисков. Теперь по закону предупреждение от банка должно будет размещаться на первой странице договора крупными буквами.