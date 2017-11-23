Госдума обязала банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов

Госдума приняла закон, который обязывает банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов.
Необходимость в таком документе назрела после ситуации, сложившейся в конце 2014 года. Тогда рубль упал, а те, кто брал деньги в долларах и евро, столкнулись с проблемами, так как выплаты выросли.
Особенно тяжело пришлось ипотечным заемщикам. Такими оказались тысячи россиян, хотя до этого Минфин настоятельно советовал не брать кредиты в иностранной валюте из-за колоссальных рисков. Теперь по закону предупреждение от банка должно будет размещаться на первой странице договора крупными буквами.
Особенно тяжело пришлось ипотечным заемщикам. Такими оказались тысячи россиян, хотя до этого Минфин настоятельно советовал не брать кредиты в иностранной валюте из-за колоссальных рисков. Теперь по закону предупреждение от банка должно будет размещаться на первой странице договора крупными буквами.
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