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    Госдума обязала банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов. деловые новости, кредиты, Минфин РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума обязала банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов

    Госдума обязала банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов

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    Госдума обязала банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов

    Госдума обязала банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов

      Госдума приняла закон, который обязывает банки предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов.

      Необходимость в таком документе назрела после ситуации, сложившейся в конце 2014 года. Тогда рубль упал, а те, кто брал деньги в долларах и евро, столкнулись с проблемами, так как выплаты выросли.

      Особенно тяжело пришлось ипотечным заемщикам. Такими оказались тысячи россиян, хотя до этого Минфин настоятельно советовал не брать кредиты в иностранной валюте из-за колоссальных рисков. Теперь по закону предупреждение от банка должно будет размещаться на первой странице договора крупными буквами.

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