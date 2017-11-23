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    Некрополю у Кремлевской стены исполнилось 100 лет. кладбища и захоронения, Красная площадь, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНекрополю у Кремлевской стены исполнилось 100 лет

    Некрополю у Кремлевской стены исполнилось 100 лет

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    Некрополю у Кремлевской стены исполнилось 100 лет

    Некрополю у Кремлевской стены исполнилось 100 лет

    Некрополю у Кремлевской стены исполнилось 100 лет

      Сто лет назад в центре Москвы на Красной площади появился некрополь. Еще два с небольшим десятилетия назад быть похороненным у Кремлёвской стены означало всеобщее признание заслуг человека перед народом и страной. Но в последние годы не утихают споры не только о некоторых погребенных, но и об уместности кладбища на главной площади страны.

      Все началось с трехсот красноармейцев. Затем были генсеки, министры, космонавты и другие особо важные для советского государства персоны. Кремлёвский некрополь, словно аллея славы: Гагарин, Курчатов, Жуков, что ни табличка — имя, изменившее мир.

      Автор книг об истории некрополя Алексей Абрамов объясняет: традиция хоронить у Кремля уходит глубоко в века. Еще при Иване III от Спасской до Никольской башен было 15 погостов. Но то были простые смертные, а в стране победившего социализма похороны на Красной площади нужно было заслужить. Так, после 1920 года могилы в Некрополе доставались только первым и вторым лицам государства.

      О переносе некрополя впервые заговорили после смерти Сталина. Тела вождей хотели положить в Пантеоне. А для урн из Кремлёвской стены до сих пор припасены места в мавзолее.

      Споры о судьбе некрополя не утихают до сих пор: мол, не должны покойники лежать возле мест массовых гуляний. Но, кажется, проще отменить все развлечения на Красной площади. Ведь для эксгумации тел необходимо разрешение всех родственников погибших. А их попробуй разыщи, когда одна половина погребенных неизвестна, а близкие вторых категорически против.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терехина.

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