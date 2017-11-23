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    Минтранс намерен разделить водителей на любителей и профессионалов

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    Минтранс намерен разделить водителей на любителей и профессионалов

    Минтранс намерен разделить водителей на любителей и профессионалов

    Минтранс намерен разделить водителей на любителей и профессионалов

      Минтранс решил разделить водителей на любителей и профессионалов. В ведомстве подготовили законопроект, по которому таксисты, дальнобойщики и другие шоферы, работающие по найму, будут проходить усиленное обучение.

      Обязательным станет курс вождения во внештатных ситуациях. В итоге в правах появится специальный «код 95». Именно он в странах Евросоюза обозначает водителя-профессионала. Без него взять на работу водителя не смогут, а подтверждать свою квалификацию нужно будет каждые пять лет.

      В то же время, как пишет «Коммерсантъ», для рядовых автомобилистов подготовку, наоборот, хотят упростить.

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