Минтранс намерен разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс решил разделить водителей на любителей и профессионалов. В ведомстве подготовили законопроект, по которому таксисты, дальнобойщики и другие шоферы, работающие по найму, будут проходить усиленное обучение.
Обязательным станет курс вождения во внештатных ситуациях. В итоге в правах появится специальный «код 95». Именно он в странах Евросоюза обозначает водителя-профессионала. Без него взять на работу водителя не смогут, а подтверждать свою квалификацию нужно будет каждые пять лет.
В то же время, как пишет «Коммерсантъ», для рядовых автомобилистов подготовку, наоборот, хотят упростить.
В то же время, как пишет «Коммерсантъ», для рядовых автомобилистов подготовку, наоборот, хотят упростить.
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