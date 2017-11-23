Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
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    Посольство в Лондоне просит Times не завидовать успеху России в Сирии

    1 комментарий
    • Фото: @RussianEmbassy / twitter.com
    Посольство в Лондоне просит Times не завидовать успеху России в Сирии

    Посольство в Лондоне просит Times не завидовать успеху России в Сирии

    Посольство в Лондоне просит Times не завидовать успеху России в Сирии
  • Фото: @RussianEmbassy / twitter.com

    • Посольство России в Великобритании раскритиковало газету The Times.

    В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали статью с заголовком «Путин приписывает себе победу над ИГ в Сирии», опубликованную в The Times (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

    Британские журналисты пишут о некой «тайной встрече» Владимира Путина и Башара Асада в Сочи, на которой сирийскому президенту представили российских генералов, «сыгравших ключевую роль в спасении Сирии». В российской дипмиссии посоветовали «не завидовать».

    Посольство РФ в Великобритании: «Times, вы завидуете? Британия могла присоединиться к России на правильной стороне истории».




    смотретьПутин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
    Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
    Президент РФ Владимир Путин на недавней встрече в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил о скором завершении военной операции в Сирии. Асад в свою очередь благодарил «от имени всего сирийского народа» российских военных за спасение страны. «Мы этого не забудем», — отметил сирийский президент.

    Встречу Путина и Асада также прокомментировали и в Госдепе. Представитель американского ведомства увидела в объятьях лидеров стран косвенное доказательство «причастности РФ» к применению химического оружия в Сирии.

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