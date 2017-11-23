Посольство в Лондоне просит Times не завидовать успеху России в Сирии

Посольство России в Великобритании раскритиковало газету The Times.
В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали статью с заголовком «Путин приписывает себе победу над ИГ в Сирии», опубликованную в The Times (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
Британские журналисты пишут о некой «тайной встрече» Владимира Путина и Башара Асада в Сочи, на которой сирийскому президенту представили российских генералов, «сыгравших ключевую роль в спасении Сирии». В российской дипмиссии посоветовали «не завидовать».
Посольство РФ в Великобритании: «Times, вы завидуете? Британия могла присоединиться к России на правильной стороне истории».
Президент РФ Владимир Путин на недавней встрече в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил о скором завершении военной операции в Сирии. Асад в свою очередь благодарил «от имени всего сирийского народа» российских военных за спасение страны. «Мы этого не забудем», — отметил сирийский президент.
Встречу Путина и Асада также прокомментировали и в Госдепе. Представитель американского ведомства увидела в объятьях лидеров стран косвенное доказательство «причастности РФ» к применению химического оружия в Сирии.
Британские журналисты пишут о некой «тайной встрече» Владимира Путина и Башара Асада в Сочи, на которой сирийскому президенту представили российских генералов, «сыгравших ключевую роль в спасении Сирии». В российской дипмиссии посоветовали «не завидовать».
Посольство РФ в Великобритании: «Times, вы завидуете? Британия могла присоединиться к России на правильной стороне истории».
Why so jealous, @thetimes? Britain could join Russia on the right side of history. pic.twitter.com/i1zMgP2jN9— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 22 ноября 2017 г.
Президент РФ Владимир Путин на недавней встрече в Сочи с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил о скором завершении военной операции в Сирии. Асад в свою очередь благодарил «от имени всего сирийского народа» российских военных за спасение страны. «Мы этого не забудем», — отметил сирийский президент.
Встречу Путина и Асада также прокомментировали и в Госдепе. Представитель американского ведомства увидела в объятьях лидеров стран косвенное доказательство «причастности РФ» к применению химического оружия в Сирии.
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