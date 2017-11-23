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    В Москве из банковских ячеек украли 58 млн рублей

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    В Москве из банковских ячеек украли 58 млн рублей

    В Москве из банковских ячеек украли 58 млн рублей

    Ворам удалось проникнуть в банковское хранилище в центре Москвы и вскрыть сразу несколько ячеек.

    Заявления о краже из ячеек банков, расположенных на Тверской и Зоологической улицах в центре Москвы, поступили от трех разных граждан накануне. Были похищены суммы в размере 13, 22,9 и 22 млн рублей — в общей сложности почти 58 млн, сообщает «Интерфакс».

    По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража». К этому моменту полицейским уже удалось установить, что все три ячейки обворовали в течение нескольких месяцев. Расследование продолжается.

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