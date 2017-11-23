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    В Таиланде впала в кому велосипедистка из Челябинска

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    • Фото: vk.com
    В Таиланде впала в кому велосипедистка из Челябинска

    В Таиланде впала в кому велосипедистка из Челябинска

    В Таиланде впала в кому велосипедистка из Челябинска
  • Фото: vk.com

    • Власти Челябинской области помогут в транспортировке туристки, впавшей в кому в Таиланде.

    Жительница Челябинской области Марина Логинова получила тяжелую черепно-мозговую травму, находясь на отдыхе в Таиланде. Девушка упала с велосипеда. Трагедия произошла еще 31 октября.

    За это время Логинова перенесла несколько операций в местных клиниках, но страховая сумма была исчерпана уже к 7 ноября, рассказали ТАСС в правительстве региона.

    Сейчас власти Челябинской области намерены связаться с тайскими врачами, чтобы получить всю информацию о диагнозе и состоянии жительницы Челябинска. Это позволит принять решение, какие именно условия транспортировки требуются женщине, и как ее встречать в России.

    Для перевозки пострадавшей губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил спецборт с медицинским персоналом.

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