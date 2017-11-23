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    Под Хабаровском грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть раненые

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    • Фото: Пресс-служба ДВЖД
    Под Хабаровском грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть раненые

    Под Хабаровском грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть раненые

    Под Хабаровском грузовой поезд столкнулся с автобусом, есть раненые
  • Фото: Пресс-служба ДВЖД

    • При столкновении грузового поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде пострадали четыре человека.

    По данным РИА Новости, автобус хабаровского перевозчика, следовавший по маршруту Даниловка — Хабаровск, столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Еврейской АО.

    В момент столкновения в автобусе было семь человек: пять пассажиров, водитель и кондуктор. Погибших нет. Четверо человек, в том числе водитель, доставлены в хабаровскую больницу.

    По предварительной версии, авария произошла по вине водителя автобуса, который выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не сумел.

    Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и полиция. Поезда на данном участке движутся по расписанию.

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