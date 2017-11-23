Эксперты назвали возможные сроки отмены паспортов в России

На смену паспортам в России через
15–20 лет может прийти контроль биометрических данных, заявил основатель и генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин.
|
947
В интервью «Известиям» Ханин пояснил, что компания уже сейчас предоставляет услуги распознавания лиц, а в будущем такие технологии позволят полностью заменить документы на контроль биометрических данных.
Александр Ханин: «С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные».
При этом разработчик уточнил, что сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза обеспечивает высокую полноту и точность распознавания человека. Это делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов.
Однако в ближайшие годы, по мнению Ханина, Россия вряд ли откажется от привычных документов. Для полной отмены паспортов пока не подготовлены законодательство и инфраструктура.
Александр Ханин: «С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные».
При этом разработчик уточнил, что сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза обеспечивает высокую полноту и точность распознавания человека. Это делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов.
Однако в ближайшие годы, по мнению Ханина, Россия вряд ли откажется от привычных документов. Для полной отмены паспортов пока не подготовлены законодательство и инфраструктура.
Комментарии