Европейские политики Марин Ле Пен и Карлес Пучдемон остались без денег

Во Франции банк заблокировал личные счета Марин Ле Пен, а также счета ее партии «Национальный фронт». А бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался от пенсии.
Французские банки закрыли все счета «Национального фронта», а также и счет, который принадлежит лично Марин Ле Пен. Причины такого решения финансисты назвать отказались, сославшись на банковскую тайну.
Об этом Марин Ле Пен лично сообщила на своей странице в Twitter.
Ле Пен добавила, что является клиентом банков на протяжении 25 лет, и назвала происходящее «преследованием» со стороны банкиров и попыткой задушить ее партию.
А вот другой европейский оппозиционер — Карлес Пучдемон — сообщил, что „в деньгах не нуждается“». Экс-глава женералитета Каталонии отказался от пенсии в размере 112 тысяч евро в год. Такое решение политик принял, поскольку до сих пор считает себя легитимным главой Каталонии.
В случае, если бы Пучдемон согласился получать пенсию, ему пришлось бы идти в госорганы и писать соответствующее заявление. И это стало бы признанием правомерности действий Мадрида.
Об этом Марин Ле Пен лично сообщила на своей странице в Twitter.
Ле Пен добавила, что является клиентом банков на протяжении 25 лет, и назвала происходящее «преследованием» со стороны банкиров и попыткой задушить ее партию.
«Nous déposerons plainte pour discrimination politique. J’en appelle à nos cadres, à mes 11 millions d’électeurs, et plus généralement à tous les Français qui défendent la démocratie, à tirer toutes les conséquences de cette fatwa bancaire dont nous sommes victimes ! #ConfMLP pic.twitter.com/m4oSVSRoyw— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 22 ноября 2017 г.
А вот другой европейский оппозиционер — Карлес Пучдемон — сообщил, что „в деньгах не нуждается“». Экс-глава женералитета Каталонии отказался от пенсии в размере 112 тысяч евро в год. Такое решение политик принял, поскольку до сих пор считает себя легитимным главой Каталонии.
В случае, если бы Пучдемон согласился получать пенсию, ему пришлось бы идти в госорганы и писать соответствующее заявление. И это стало бы признанием правомерности действий Мадрида.
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