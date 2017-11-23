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    Европейские политики Марин Ле Пен и Карлес Пучдемон остались без денег. Брюссель, Испания, Каталония, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвропейские политики Марин Ле Пен и Карлес Пучдемон остались без денег

    Европейские политики Марин Ле Пен и Карлес Пучдемон остались без денег

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    Европейские политики Марин Ле Пен и Карлес Пучдемон остались без денег

    Европейские политики Марин Ле Пен и Карлес Пучдемон остались без денег

    Европейские политики Марин Ле Пен и Карлес Пучдемон остались без денег

      Во Франции банк заблокировал личные счета Марин Ле Пен, а также счета ее партии «Национальный фронт». А бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался от пенсии.

      Французские банки закрыли все счета «Национального фронта», а также и счет, который принадлежит лично Марин Ле Пен. Причины такого решения финансисты назвать отказались, сославшись на банковскую тайну.

      Об этом Марин Ле Пен лично сообщила на своей странице в Twitter.

      Ле Пен добавила, что является клиентом банков на протяжении 25 лет, и назвала происходящее «преследованием» со стороны банкиров и попыткой задушить ее партию.




      А вот другой европейский оппозиционер — Карлес Пучдемон — сообщил, что „в деньгах не нуждается“». Экс-глава женералитета Каталонии отказался от пенсии в размере 112 тысяч евро в год. Такое решение политик принял, поскольку до сих пор считает себя легитимным главой Каталонии.

      В случае, если бы Пучдемон согласился получать пенсию, ему пришлось бы идти в госорганы и писать соответствующее заявление. И это стало бы признанием правомерности действий Мадрида.

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