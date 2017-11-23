Российская армия получила новые комплексы «Искандер-М»

Минобороны РФ подтвердило получение очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» .

Сразу несколько новейших ракетных комплексов «Искандер-М» получила российская армия. Торжественная церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.



Так называемый «бригадный комплект» включает полсотни машин: от пусковых установок, до транспортно-заряжающих и машин техобслуживания. Такими комплексами полностью оснащены уже 11 ракетных соединений.



«Искандер-М» по сей день остается настоящим ужасом для любого потенциального противника. Высокая точность совмещена с невозможностью перехватить ракету даже самыми продвинутыми средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

