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    Российская армия получила новые комплексы «Искандер-М». Астраханская область, армия и флот РФ, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийская армия получила новые комплексы «Искандер-М»

    Российская армия получила новые комплексы «Искандер-М»

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    Российская армия получила новые комплексы <nobr>«Искандер-М»</nobr>

    Российская армия получила новые комплексы «Искандер-М»

    Российская армия получила новые комплексы <nobr>«Искандер-М»</nobr>

      Минобороны РФ подтвердило получение очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

      Сразу несколько новейших ракетных комплексов «Искандер-М» получила российская армия. Торжественная церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

      Так называемый «бригадный комплект» включает полсотни машин: от пусковых установок, до транспортно-заряжающих и машин техобслуживания. Такими комплексами полностью оснащены уже 11 ракетных соединений.

      «Искандер-М» по сей день остается настоящим ужасом для любого потенциального противника. Высокая точность совмещена с невозможностью перехватить ракету даже самыми продвинутыми средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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