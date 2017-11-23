Президенты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Сочи

По окончании встречи с главами Ирана и Турции Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Иран и Россия сотрудничают по всем направлениям, которые имеют обоюдный интерес, — заявил Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом исламской республики Хасаном Роухани. Взаимодействие двух стран, по словам президента РФ, проявляется и в процессе сирийского урегулирования.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы с вами сотрудничаем практически по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес. У нас есть возможность сейчас поговорить по всему комплексу наших отношений. И еще раз, конечно, хочу отметить, наше безусловное движение вперед в деле урегулирования ситуации в Сирии».
Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявил, что важным шагом на пути нормализации ситуации в Сирии станет «Конгресс национального диалога», который будет проведен в ближайшее время.
Напомним, накануне в Сочи состоялся саммит лидеров России, Ирана и Турции: стран, которые выступают гарантами мирного процесса в Сирии.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы с вами сотрудничаем практически по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес. У нас есть возможность сейчас поговорить по всему комплексу наших отношений. И еще раз, конечно, хочу отметить, наше безусловное движение вперед в деле урегулирования ситуации в Сирии».
Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявил, что важным шагом на пути нормализации ситуации в Сирии станет «Конгресс национального диалога», который будет проведен в ближайшее время.
Напомним, накануне в Сочи состоялся саммит лидеров России, Ирана и Турции: стран, которые выступают гарантами мирного процесса в Сирии.
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