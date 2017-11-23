Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  
    Президенты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Сочи. Иран, Путин, Сирия, Сочи, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезиденты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Сочи

    Президенты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Сочи

    комментировать
    Президенты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Сочи

    Президенты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Сочи

    Президенты России и Ирана провели двусторонние переговоры в Сочи

      По окончании встречи с главами Ирана и Турции Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

      Иран и Россия сотрудничают по всем направлениям, которые имеют обоюдный интерес, — заявил Владимир Путин на встрече в Сочи с президентом исламской республики Хасаном Роухани. Взаимодействие двух стран, по словам президента РФ, проявляется и в процессе сирийского урегулирования.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы с вами сотрудничаем практически по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес. У нас есть возможность сейчас поговорить по всему комплексу наших отношений. И еще раз, конечно, хочу отметить, наше безусловное движение вперед в деле урегулирования ситуации в Сирии».

      Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявил, что важным шагом на пути нормализации ситуации в Сирии станет «Конгресс национального диалога», который будет проведен в ближайшее время.

      Напомним, накануне в Сочи состоялся саммит лидеров России, Ирана и Турции: стран, которые выступают гарантами мирного процесса в Сирии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru