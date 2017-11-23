Из Ростовской области стартовала колонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

В
71-й раз колонна белых грузовиков МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донбасс.
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Колонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 по московскому времени. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска „Донецк“ и „Матвеев Курган“».
В МЧС напомнили, что белые «КамАЗы» с гуманитарным грузом продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомашин в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины, цитирует ТАСС.
В этот раз жителям Донбасса отправлено более 500 тонн гуманитарных грузов: продуктовые наборы, медикаменты и медицинское оборудование, а также детские подарки.
Накануне президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер на встрече в Женеве поблагодарил главу МЧС России Владимира Пучкова за гуманитарную деятельность в отношении жителей Донбасса, напоминает «Интерфакс».
Петер Маурер, президент МККК: «Мы продолжим свои программы на Украине в следующем году и думаем об их расширении, но я хотел бы, прежде всего, поблагодарить вас за гуманитарные конвои — они действительно впечатляют. И это реальная помощь, которую вы оказываете пострадавшему населению Донбасса».
Напомним, первая автоколонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей Украины отправлена из России в августе 2014 года. За это время 70 автоколонн МЧС России доставили на юго-восток Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов: продукты, детское питание, лекарства, строительные материалы, школьные учебники и новогодние подарки.
В МЧС напомнили, что белые «КамАЗы» с гуманитарным грузом продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомашин в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины, цитирует ТАСС.
В этот раз жителям Донбасса отправлено более 500 тонн гуманитарных грузов: продуктовые наборы, медикаменты и медицинское оборудование, а также детские подарки.
Накануне президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер на встрече в Женеве поблагодарил главу МЧС России Владимира Пучкова за гуманитарную деятельность в отношении жителей Донбасса, напоминает «Интерфакс».
Петер Маурер, президент МККК: «Мы продолжим свои программы на Украине в следующем году и думаем об их расширении, но я хотел бы, прежде всего, поблагодарить вас за гуманитарные конвои — они действительно впечатляют. И это реальная помощь, которую вы оказываете пострадавшему населению Донбасса».
Напомним, первая автоколонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей Украины отправлена из России в августе 2014 года. За это время 70 автоколонн МЧС России доставили на юго-восток Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов: продукты, детское питание, лекарства, строительные материалы, школьные учебники и новогодние подарки.
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