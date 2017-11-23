Американский конгрессмен извинился перед избирателями за свое фото в обнаженном виде

Представитель Республиканской партии в Конгрессе США от штата Техас Джо Бартон признал подлинность своей фотографии в обнаженном виде, распространившейся в соцсетях и СМИ.
Скандал вспыхнул после того, как некий анонимный пользователь Twitter разместил в соцсети снимок обнаженного конгрессмена Джо Бартона. Политик признал, что на скандальной фотографии изображен действительно он и сообщил, что снимок сделан в тот период, когда он еще не был разведен со своей второй женой, но жил с ней уже раздельно.
Джо Бартон, конгрессмен: «Живя раздельно с моей второй женой, но до развода, я имел сексуальные отношения с другими зрелыми взрослыми женщинами. Все эти отношения происходили по доброй воле. Эти отношения завершились. Я сожалею, что не был благоразумнее в то время. Я сожалею, что подвел своих избирателей».
В заявлении 68-летнего конгрессмена, опубликованном газетой The Texas Tribune, также говорится о том, что Бартон не собирается подавать в отставку из-за этого скандала. Чуть ранее конгрессмен объявил о том, что намерен баллотироваться на новый двухлетний срок нижнюю палату американского парламента на выборах, которые состоятся через год, в ноябре 2018 года.
Джо Бартон, конгрессмен: «Живя раздельно с моей второй женой, но до развода, я имел сексуальные отношения с другими зрелыми взрослыми женщинами. Все эти отношения происходили по доброй воле. Эти отношения завершились. Я сожалею, что не был благоразумнее в то время. Я сожалею, что подвел своих избирателей».
В заявлении 68-летнего конгрессмена, опубликованном газетой The Texas Tribune, также говорится о том, что Бартон не собирается подавать в отставку из-за этого скандала. Чуть ранее конгрессмен объявил о том, что намерен баллотироваться на новый двухлетний срок нижнюю палату американского парламента на выборах, которые состоятся через год, в ноябре 2018 года.
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