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    Самолет вернулся в аэропорта Благовещенска из-за сердечного приступа у пассажира

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    Самолет вернулся в аэропорта Благовещенска из-за сердечного приступа у пассажира

    Самолет вернулся в аэропорта Благовещенска <nobr>из-за</nobr> сердечного приступа у пассажира

    Экипаж самолета авиакомпании «Сибирь», следовавший из Благовещенска в Новосибирск, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров

    Надежда Елисеева, представитель аэропорта города Благовещенск: «Рейс 3268 вылетел из аэропорта Благовещенск в 7:38 (1:38 по московскому времени). Одному из пассажиров стало плохо, предположительно — кардиология. Все службы подготовлены к принятию самолета. Медицинская служба аэропорта и скорая ожидают пассажира».

    После благополучной посадки в аэропорту Благовещенска 65-летнего пассажира на скорой помощи доставили в больницу, в отделение кардиологии.

    Самолет, на борту которого находятся 98 пассажиров, отправится по маршруту после дозаправки, пишет «Интерфакс».

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