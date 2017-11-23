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    В Мексике три жилых дома рухнули в котлован: видео. Мексика, обрушение, оползни, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике три жилых дома рухнули в котлован: видео

    В Мексике три жилых дома рухнули в котлован: видео

    1 комментарий
    • Фото: @vivisanchezmty / twitter.com
    В Мексике три жилых дома рухнули в котлован: видео

    В Мексике три жилых дома рухнули в котлован: видео

    В Мексике три жилых дома рухнули в котлован: видео
    • Фото: @vivisanchezmty / twitter.com

      • В мексиканском городе Монтеррей три жилых дома обрушились в гигантский котлован строящегося рядом с ними торгового центра. Есть погибшие и пострадавшие.

      Как передают мексиканские СМИ, по меньшей мере один человек погиб при обрушении трех жилых домов в городе Монтеррей.

      Кадры того, как жилые дома сползают в гигантский котлован на месте строительства торгового центра, опубликованы очевидцами в соцсетях.

      Сообщается о нескольких пострадавших, еще один человек пока числится пропавшим без вести. Идут поисково-спасательные работы, которые осложнены угрозой повторного оползня.

      Власти штата Нуэво-Леон заявляют, что дома были расселены еще несколько недель назад и в них не должно было быть жильцов. Тем не менее, в домах оказались люди. Ведется расследование причин происшествия.



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