В Мексике три жилых дома рухнули в котлован: видео

В мексиканском городе Монтеррей три жилых дома обрушились в гигантский котлован строящегося рядом с ними торгового центра. Есть погибшие и пострадавшие.
Как передают мексиканские СМИ, по меньшей мере один человек погиб при обрушении трех жилых домов в городе Монтеррей.
Кадры того, как жилые дома сползают в гигантский котлован на месте строительства торгового центра, опубликованы очевидцами в соцсетях.
Сообщается о нескольких пострадавших, еще один человек пока числится пропавшим без вести. Идут поисково-спасательные работы, которые осложнены угрозой повторного оползня.
Власти штата Нуэво-Леон заявляют, что дома были расселены еще несколько недель назад и в них не должно было быть жильцов. Тем не менее, в домах оказались люди. Ведется расследование причин происшествия.
Кадры того, как жилые дома сползают в гигантский котлован на месте строительства торгового центра, опубликованы очевидцами в соцсетях.
Сообщается о нескольких пострадавших, еще один человек пока числится пропавшим без вести. Идут поисково-спасательные работы, которые осложнены угрозой повторного оползня.
Власти штата Нуэво-Леон заявляют, что дома были расселены еще несколько недель назад и в них не должно было быть жильцов. Тем не менее, в домах оказались люди. Ведется расследование причин происшествия.
Drone7: Zona de derrumbe de casas en la Av. Lázaro Cárdenas y Río Nazas https://t.co/ydvLFAFh4N pic.twitter.com/PysEF8LLtz— INFO7 (@info7mty) 22 ноября 2017 г.
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