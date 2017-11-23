Звезды скорбят: Метрополитен-опера посвятит 4 концерта памяти Хворостовского

Звезды мировой оперной сцены обращаются со словами скорби и соболезнования к семье и близким Дмитрия Хворостовского. К ним присоединяются российские артисты и музыканты из разных стран мира.
Мишель Зелман, представитель оперной труппы Метрополитен-опера «Четыре концерта, на которых будет исполняться „Реквием“ Джузеппе Верди, будут посвящены памяти Дмитрия Хворостовского. Концерты состоятся 24, 26, 29 ноября и 2 декабря».
Питер Гелб, главный управляющий Метрополитен-опера: «Дмитрий был одним из величайших оперных певцов, память о котором будет сохраняться на протяжении поколений».
Всемирно известный тенор Пласидо Доминго назвал баритон артиста одним из лучших в мире, цитирует РИА Новости.
Пласидо Доминго: «Умолк один из лучших голосов нашего времени — мою боль не передать словами. Димин голос несравненной красоты, голос и его непревзойденная артистичность трогала души миллионов ценителей музыки. Его уход будут оплакивать его бесчисленные поклонники по всему миру и те из нас, кому посчастливилось знать его, я молюсь за его семью и их трагическую утрату».
Питер де Калюве, директор Королевского оперного театра «Ла Монне» в Брюсселе: «Я шокирован и очень взволнован печальным известием о смерти Димы. Он был другом, и его оптимизма и радости жизни будет неизмеримо не хватать тем, кто его любил. Он был великим художником с несравненным голосом и неповторимой харизмой».
В среду, 22 ноября, Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. Коллеги скорбят, вспоминают уникальный голос Хворостовского, его душевную чуткость и невероятный артистизм.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Питер Гелб, главный управляющий Метрополитен-опера: «Дмитрий был одним из величайших оперных певцов, память о котором будет сохраняться на протяжении поколений».
Всемирно известный тенор Пласидо Доминго назвал баритон артиста одним из лучших в мире, цитирует РИА Новости.
Пласидо Доминго: «Умолк один из лучших голосов нашего времени — мою боль не передать словами. Димин голос несравненной красоты, голос и его непревзойденная артистичность трогала души миллионов ценителей музыки. Его уход будут оплакивать его бесчисленные поклонники по всему миру и те из нас, кому посчастливилось знать его, я молюсь за его семью и их трагическую утрату».
Питер де Калюве, директор Королевского оперного театра «Ла Монне» в Брюсселе: «Я шокирован и очень взволнован печальным известием о смерти Димы. Он был другом, и его оптимизма и радости жизни будет неизмеримо не хватать тем, кто его любил. Он был великим художником с несравненным голосом и неповторимой харизмой».
В среду, 22 ноября, Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. Коллеги скорбят, вспоминают уникальный голос Хворостовского, его душевную чуткость и невероятный артистизм.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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