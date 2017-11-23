Итальянский журналист рассказал, как вышел на грузинских снайперов Майдана

Сколько заплатили грузинским бойцам за хладнокровный расстрел бойцов «Беркута» и протестующих на Майдане? И почему эти снайперы решили именно сейчас, находясь в бегах, исповедаться итальянскому журналисту?
Новую версию о том, кто на самом деле стоит за снайперскими расстрелами протестующих на Майдане, запустили в мир итальянские журналисты. Они показали в эфире документальный фильм, в котором утверждают: стреляли военные из Грузии, получавшие приказы от американских инструкторов.
Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года. Это был апогей политического кризиса на Украине и беспорядков в центре Киева. Тогда по участникам акций был открыт снайперский огонь. По мнению итальянцев, за снайперами стоял не бывший украинский президент Янукович, которого, кстати, Киев сейчас судит по этому делу, и даже не радикалы «Правого сектора», а сотрудники службы безопасности Грузии времен Саакашвили. Авторы фильма приводят свидетельства людей, которые представляются теми самыми снайперами.
Они детально рассказывают, как по приказу Саакашвили и его советников были заброшены в Киев, как получили приказ стрелять: в любого, без разбора. И как им обещали за это вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов. Предполагаемые снайперы также опровергают и официальные данные о числе погибших на Майдане. Говорят, что жертв может быть не около 100, а в четыре раза больше.
Автор фильма Джан Микалессин рассказал, как ему удалось найти этих людей, которые признались в массовых убийствах на Майдане.
Джан Микалессин, военный корреспондент газеты «Il Giornale»: «Знаете, это долгая история. И началась она год назад в Сирии, где я встретил грузинского журналиста. Он-то и рассказал мне о людях, связанных со стрельбой на Майдане. А я помню все многочисленные слухи и обсуждения о снайперах во время событий 2014 года. С его помощью летом я смог встретиться с этими ребятами. И они рассказали, как их использовали на Майдане, а потом не заплатили, что обещали. Судя по всему, пока Саакашвили был у власти на Украине, они молчали. А теперь ситуация изменилась и эти люди решились все рассказать».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года. Это был апогей политического кризиса на Украине и беспорядков в центре Киева. Тогда по участникам акций был открыт снайперский огонь. По мнению итальянцев, за снайперами стоял не бывший украинский президент Янукович, которого, кстати, Киев сейчас судит по этому делу, и даже не радикалы «Правого сектора», а сотрудники службы безопасности Грузии времен Саакашвили. Авторы фильма приводят свидетельства людей, которые представляются теми самыми снайперами.
Они детально рассказывают, как по приказу Саакашвили и его советников были заброшены в Киев, как получили приказ стрелять: в любого, без разбора. И как им обещали за это вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов. Предполагаемые снайперы также опровергают и официальные данные о числе погибших на Майдане. Говорят, что жертв может быть не около 100, а в четыре раза больше.
Автор фильма Джан Микалессин рассказал, как ему удалось найти этих людей, которые признались в массовых убийствах на Майдане.
Джан Микалессин, военный корреспондент газеты «Il Giornale»: «Знаете, это долгая история. И началась она год назад в Сирии, где я встретил грузинского журналиста. Он-то и рассказал мне о людях, связанных со стрельбой на Майдане. А я помню все многочисленные слухи и обсуждения о снайперах во время событий 2014 года. С его помощью летом я смог встретиться с этими ребятами. И они рассказали, как их использовали на Майдане, а потом не заплатили, что обещали. Судя по всему, пока Саакашвили был у власти на Украине, они молчали. А теперь ситуация изменилась и эти люди решились все рассказать».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии