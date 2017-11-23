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    Итальянский журналист рассказал, как вышел на грузинских снайперов Майдана. Киев, Саакашвили, Украина, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИтальянский журналист рассказал, как вышел на грузинских снайперов Майдана

    Итальянский журналист рассказал, как вышел на грузинских снайперов Майдана

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    Итальянский журналист рассказал, как вышел на грузинских снайперов Майдана

    Итальянский журналист рассказал, как вышел на грузинских снайперов Майдана

    Итальянский журналист рассказал, как вышел на грузинских снайперов Майдана

      Сколько заплатили грузинским бойцам за хладнокровный расстрел бойцов «Беркута» и протестующих на Майдане? И почему эти снайперы решили именно сейчас, находясь в бегах, исповедаться итальянскому журналисту?

      Новую версию о том, кто на самом деле стоит за снайперскими расстрелами протестующих на Майдане, запустили в мир итальянские журналисты. Они показали в эфире документальный фильм, в котором утверждают: стреляли военные из Грузии, получавшие приказы от американских инструкторов.

      Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года. Это был апогей политического кризиса на Украине и беспорядков в центре Киева. Тогда по участникам акций был открыт снайперский огонь. По мнению итальянцев, за снайперами стоял не бывший украинский президент Янукович, которого, кстати, Киев сейчас судит по этому делу, и даже не радикалы «Правого сектора», а сотрудники службы безопасности Грузии времен Саакашвили. Авторы фильма приводят свидетельства людей, которые представляются теми самыми снайперами.

      Они детально рассказывают, как по приказу Саакашвили и его советников были заброшены в Киев, как получили приказ стрелять: в любого, без разбора. И как им обещали за это вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов. Предполагаемые снайперы также опровергают и официальные данные о числе погибших на Майдане. Говорят, что жертв может быть не около 100, а в четыре раза больше.

      Автор фильма Джан Микалессин рассказал, как ему удалось найти этих людей, которые признались в массовых убийствах на Майдане.

      Джан Микалессин, военный корреспондент газеты «Il Giornale»: «Знаете, это долгая история. И началась она год назад в Сирии, где я встретил грузинского журналиста. Он-то и рассказал мне о людях, связанных со стрельбой на Майдане. А я помню все многочисленные слухи и обсуждения о снайперах во время событий 2014 года. С его помощью летом я смог встретиться с этими ребятами. И они рассказали, как их использовали на Майдане, а потом не заплатили, что обещали. Судя по всему, пока Саакашвили был у власти на Украине, они молчали. А теперь ситуация изменилась и эти люди решились все рассказать».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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