ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

Столичный ЦСКА выиграл у португальской «Бенфики» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Московский ЦСКА одержал победу над португальским клубом «Бенфика» в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.



Счет в матче открыл на 13-й минуте Георгий Щеннников. Второй мяч отправил в свои ворота на 56-й минуте защитник «Бенфики» Нивалдо Жардел.



По результатам встречи ЦСКА занял второе место в группе А и обеспечил себе выход в весеннюю часть еврокубков. В следующем матче армейцы сыграют в гостях с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 5 декабря.