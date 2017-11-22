Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

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    • Фото: РИА Новости, Красильников Станислав
    ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

    ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

    ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
  • Фото: РИА Новости, Красильников Станислав

    • Столичный ЦСКА выиграл у португальской «Бенфики» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:0.

    Московский ЦСКА одержал победу над португальским клубом «Бенфика» в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

    Счет в матче открыл на 13-й минуте Георгий Щеннников. Второй мяч отправил в свои ворота на 56-й минуте защитник «Бенфики» Нивалдо Жардел.

    По результатам встречи ЦСКА занял второе место в группе А и обеспечил себе выход в весеннюю часть еврокубков. В следующем матче армейцы сыграют в гостях с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 5 декабря.

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