Минобороны РФ представило подлинные архивные документы о Сталинградской битве

Министерство обороны России представило в Центральном музее Великой Отечественной войны подлинные архивные документы, рассказывающие о ходе Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны.
Как говорится в сообщении военного ведомства, документы охватывают период с лета 1942 года по февраль 1943 года.
Экспозиция размещена в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве в рамках международной научно-практической конференции «Сталинградская битва» и приурочена к 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Среди документов представлено боевое донесение Иосифу Сталину от командующего Сталинградским фронтом от 24 августа 1942 года о сильной бомбежке Сталинграда, передает РИА Новости.
Отметим, что в августе этого года на официальном сайте Минобороны были обнародованы уникальные документы о боях в Сталинграде. Среди них, в частности, оказался рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта Константина Рокоссовского в Ставку от 31 января 1943 года о пленении фельдмаршала Фридриха Паулюса. Также было опубликовано подробное описание действий штурмовых групп городского боя, которые впервые появились в Красной армии именно во время боев за Сталинград.
Экспозиция размещена в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве в рамках международной научно-практической конференции «Сталинградская битва» и приурочена к 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Среди документов представлено боевое донесение Иосифу Сталину от командующего Сталинградским фронтом от 24 августа 1942 года о сильной бомбежке Сталинграда, передает РИА Новости.
Отметим, что в августе этого года на официальном сайте Минобороны были обнародованы уникальные документы о боях в Сталинграде. Среди них, в частности, оказался рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта Константина Рокоссовского в Ставку от 31 января 1943 года о пленении фельдмаршала Фридриха Паулюса. Также было опубликовано подробное описание действий штурмовых групп городского боя, которые впервые появились в Красной армии именно во время боев за Сталинград.
Комментарии