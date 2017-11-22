ЦБ ожидает всплеска хакерских атак на банки перед Новым годом

В ЦБ предупредили о возможных атаках хакеров на банки в предновогодний период.
Банк России готовится к новым хакерским атакам на кредитные организации в предновогодний период. Об этом агентству RNS сообщил замначальника Главного управления по безопасности и защите информации ЦБ Артем Сычев в кулуарах SOC-форума в Москве.
Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России: «В деятельности злоумышленников есть своя сезонность. Одним из пиков такой сезонности является предновогодний период. С чем это связано? Завершение выплат перед Новым годом — поскольку объем финансовых операций, как правило, очень большой, то внимание с точки зрения контроля таких операций как у юридических, так и у физических лиц ослабевает — плюс злоумышленники тоже хотят Новый год отметить».
Сычев добавил, что в 2017 году хакерских атак на банки было зафиксировано больше, чем в прошлом году, однако их результативность сократилась. Специалист объяснил это вниманием кредитных организаций к вопросам информационной безопасности, а также эффективной работой правоохранителей.
Сычев также сообщил, что ЦБ ожидает рост случаев мошенничества с банкоматами в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Регулятор готовит комплекс рекомендаций для банков по защите своих банкоматов и POS-терминалов.
Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России: «В деятельности злоумышленников есть своя сезонность. Одним из пиков такой сезонности является предновогодний период. С чем это связано? Завершение выплат перед Новым годом — поскольку объем финансовых операций, как правило, очень большой, то внимание с точки зрения контроля таких операций как у юридических, так и у физических лиц ослабевает — плюс злоумышленники тоже хотят Новый год отметить».
Сычев добавил, что в 2017 году хакерских атак на банки было зафиксировано больше, чем в прошлом году, однако их результативность сократилась. Специалист объяснил это вниманием кредитных организаций к вопросам информационной безопасности, а также эффективной работой правоохранителей.
Сычев также сообщил, что ЦБ ожидает рост случаев мошенничества с банкоматами в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Регулятор готовит комплекс рекомендаций для банков по защите своих банкоматов и POS-терминалов.
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