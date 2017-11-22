Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    ЦБ ожидает всплеска хакерских атак на банки перед Новым годом

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов
    ЦБ ожидает всплеска хакерских атак на банки перед Новым годом

    ЦБ ожидает всплеска хакерских атак на банки перед Новым годом

    ЦБ ожидает всплеска хакерских атак на банки перед Новым годом
  • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов

    • В ЦБ предупредили о возможных атаках хакеров на банки в предновогодний период.

    Банк России готовится к новым хакерским атакам на кредитные организации в предновогодний период. Об этом агентству RNS сообщил замначальника Главного управления по безопасности и защите информации ЦБ Артем Сычев в кулуарах SOC-форума в Москве.

    Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России: «В деятельности злоумышленников есть своя сезонность. Одним из пиков такой сезонности является предновогодний период. С чем это связано? Завершение выплат перед Новым годом — поскольку объем финансовых операций, как правило, очень большой, то внимание с точки зрения контроля таких операций как у юридических, так и у физических лиц ослабевает — плюс злоумышленники тоже хотят Новый год отметить».

    Сычев добавил, что в 2017 году хакерских атак на банки было зафиксировано больше, чем в прошлом году, однако их результативность сократилась. Специалист объяснил это вниманием кредитных организаций к вопросам информационной безопасности, а также эффективной работой правоохранителей.

    Сычев также сообщил, что ЦБ ожидает рост случаев мошенничества с банкоматами в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Регулятор готовит комплекс рекомендаций для банков по защите своих банкоматов и POS-терминалов.

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