Депутаты хотят наградить вице-губернатора Петербурга за новый стадион

Усилия Игоря Албина по завершению строительства спортивной арены на Крестовском острове оценили 49 парламентариев.

Пока бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян оценивает итоги своей работы в СИЗО, его действующего коллегу планируют представить к награде. Петербургские депутаты предложили вручить Игорю Албину почетный знак за вклад в развитие города. Сегодня об этом рассказал спикер Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос журналистов о работах на стадионе.



Вероятно, парламентарии по достоинству оценили завершение строительства спортивной арены и, конечно же, шутки Игоря Албина про бакланов.



Напомним: чтобы неусыпно следить за ходом работ, чиновник практически поселился на стройке. Он оборудовал под крышей стадиона кабинет и, по словам помощников, проводил там не менее 12 часов в сутки. Этот и другие подвиги Албина в парламенте никого не оставили равнодушным. Отметить вице-губернатора согласились сразу 49 народных избранников.



После завершения строительства профильный вице-губернатор не сдает позиций. Сейчас Игорь Албин не менее пристально следит за строительством новых станций метро. Кроме него к награде могут быть представлены еще несколько человек, но их имен спикер пока не назвал.



Почетный знак был учрежден петербургским парламентом в 2014 году. Первой его получила председатель Совета федерации и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.