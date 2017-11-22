Минздрав предложил запретить кальяны в кафе и ресторанах

Минздрав предложил законопроект, запрещающий курение кальянов в заведениях общепита.
Поправки, которые Минздрав намерен внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предполагают запрет курения кальянов в кафе и ресторанах. Проект поправок был опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Из пояснительной записки к законопроекту: «В последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян. Помимо этого, возможность использования кальяна создает трудности в правоприменительной практике Федерального закона №15-ФЗ, поскольку достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет. Проектом федерального закона предлагается урегулировать этот вопрос, ограничив возможность их использования в указанных местах».
В документе Минздрав предложил также запретить законом курение табака в личных автомобилях в присутствии детей, в общих помещениях коммунальных квартир, если они находятся в долевой собственности, а также в любых помещениях, если рядом находятся люди, возражающие против курения.
Предполагается, что закон должен вступить в силу 1 июня 2018 года. Запрет на курение кальяна в заведениях общепита, по проекту Минздрава, должен вступить в силу 1 января 2019 года.
Из пояснительной записки к законопроекту: «В последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян. Помимо этого, возможность использования кальяна создает трудности в правоприменительной практике Федерального закона №15-ФЗ, поскольку достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет. Проектом федерального закона предлагается урегулировать этот вопрос, ограничив возможность их использования в указанных местах».
В документе Минздрав предложил также запретить законом курение табака в личных автомобилях в присутствии детей, в общих помещениях коммунальных квартир, если они находятся в долевой собственности, а также в любых помещениях, если рядом находятся люди, возражающие против курения.
Предполагается, что закон должен вступить в силу 1 июня 2018 года. Запрет на курение кальяна в заведениях общепита, по проекту Минздрава, должен вступить в силу 1 января 2019 года.
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