В Петербурге готовится большой концерт в поддержку онкобольных детей

Через неделю в одном из развлекательных парков города состоится представление, на котором прозвучат песни из мультфильма «Летающие звери», пройдут спектакли и мастер-классы . Вырученные средства поступят в благотворительный фонд «Адвита».

«Летающие звери», музыкальный театр детей «Радуга» и дирекция театрально-зрелищных касс Петербурга готовятся к благотворительной акции. Сегодня в одном из развлекательных парков прошла генеральная репетиция.



Через неделю зрителей ожидает масштабное представление. Впервые гости услышат песни из мультфильма «Летающие звери» в полной версии. В течение дня посетителям парка покажут спектакли, проведут для них квесты и мастер-классы. Все вырученные средства передадут фонду «Адвита», который помогает детям с онкологическими заболеваниями.



Сергей Васильев, автор песен к мультсериалу «Летающие звери»: «Мы всегда откликаемся с радостью. Для ребят, которые работают в нашем театре, это тоже прекрасный опыт — участие в благотворительных акциях. Они в хорошем смысле слова уже к этому привыкли. Мы и в больницах выступаем. Это классное дело».