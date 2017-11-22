Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    В Петербурге готовится большой концерт в поддержку онкобольных детей. Санкт-Петербург, благотворительность, дети и подростки, мультфильмы, онкологические заболевания, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге готовится большой концерт в поддержку онкобольных детей

    В Петербурге готовится большой концерт в поддержку онкобольных детей

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    В Петербурге готовится большой концерт в поддержку онкобольных детей

    В Петербурге готовится большой концерт в поддержку онкобольных детей

      Через неделю в одном из развлекательных парков города состоится представление, на котором прозвучат песни из мультфильма «Летающие звери», пройдут спектакли и мастер-классы. Вырученные средства поступят в благотворительный фонд «Адвита».

      «Летающие звери», музыкальный театр детей «Радуга» и дирекция театрально-зрелищных касс Петербурга готовятся к благотворительной акции. Сегодня в одном из развлекательных парков прошла генеральная репетиция.

      Через неделю зрителей ожидает масштабное представление. Впервые гости услышат песни из мультфильма «Летающие звери» в полной версии. В течение дня посетителям парка покажут спектакли, проведут для них квесты и мастер-классы. Все вырученные средства передадут фонду «Адвита», который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

      Сергей Васильев, автор песен к мультсериалу «Летающие звери»: «Мы всегда откликаемся с радостью. Для ребят, которые работают в нашем театре, это тоже прекрасный опыт — участие в благотворительных акциях. Они в хорошем смысле слова уже к этому привыкли. Мы и в больницах выступаем. Это классное дело».

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