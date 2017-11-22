В обезвоженный поселок под Петербургом доставили цистерны с водой

Ремонт водовода в поселке
Русско-Высоцкое пообещали завершить в течение двух дней. В связи с этим в школах даже отменяются занятия. Но паники и ажиотажа в населенном пункте нет.
Жители Русского-Высоцкого, на двое суток оставшиеся без воды, запасаются ей кто как может. Паники или ажиотажа нет. Для многих это уже не первый и не второй подход с ведрами и канистрами. В село к магазину и бане привезли две цистерны с водой.
Виной всему стали некие аварийные работы по замене задвижки на Невском водоводе. Говорят, она чугунная, но треснула. И чтобы не было прорыва, решили сразу обновить трубопровод.
Работы ведутся рядом с птицефабрикой. Где-то в открытом поле среди борщевика. Коммунальные службы работу не прекращают даже после того, как стемнело. Меняют прохудившиеся элементы.
Лариса Волкова, глава администрации поселка Русско-Высоцкое: «Надеюсь, что 23 ноября они всё-таки начнут подавать воду. Нам сами рабочие сказали. Практика показывает, что они стараются отремонтировать раньше».
Между тем в поселке ждут, когда утвердят проект строительства новых накопительных сооружений. Возводить их должны начать в 2019 году. Предварительно такие резервуары смогут снабжать население Русско-Высоцкого в течение трех дней. Это нужно когда наступает аварийный случай.
В местной администрации пообещали, что будут снабжать население пресной водой на протяжении всех ремонтных дней. А для пенсионеров и всех тех, кому трудно дойти до цистерны, организуют волонтерскую помощь по доставке воды на дом, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Виной всему стали некие аварийные работы по замене задвижки на Невском водоводе. Говорят, она чугунная, но треснула. И чтобы не было прорыва, решили сразу обновить трубопровод.
Работы ведутся рядом с птицефабрикой. Где-то в открытом поле среди борщевика. Коммунальные службы работу не прекращают даже после того, как стемнело. Меняют прохудившиеся элементы.
Лариса Волкова, глава администрации поселка Русско-Высоцкое: «Надеюсь, что 23 ноября они всё-таки начнут подавать воду. Нам сами рабочие сказали. Практика показывает, что они стараются отремонтировать раньше».
Между тем в поселке ждут, когда утвердят проект строительства новых накопительных сооружений. Возводить их должны начать в 2019 году. Предварительно такие резервуары смогут снабжать население Русско-Высоцкого в течение трех дней. Это нужно когда наступает аварийный случай.
В местной администрации пообещали, что будут снабжать население пресной водой на протяжении всех ремонтных дней. А для пенсионеров и всех тех, кому трудно дойти до цистерны, организуют волонтерскую помощь по доставке воды на дом, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.
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