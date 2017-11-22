Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    В обезвоженный поселок под Петербургом доставили цистерны с водой. Ленинградская область, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ обезвоженный поселок под Петербургом доставили цистерны с водой

    В обезвоженный поселок под Петербургом доставили цистерны с водой

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    В обезвоженный поселок под Петербургом доставили цистерны с водой

    В обезвоженный поселок под Петербургом доставили цистерны с водой

    В обезвоженный поселок под Петербургом доставили цистерны с водой

      Ремонт водовода в поселке Русско-Высоцкое пообещали завершить в течение двух дней. В связи с этим в школах даже отменяются занятия. Но паники и ажиотажа в населенном пункте нет.

      Жители Русского-Высоцкого, на двое суток оставшиеся без воды, запасаются ей кто как может. Паники или ажиотажа нет. Для многих это уже не первый и не второй подход с ведрами и канистрами. В село к магазину и бане привезли две цистерны с водой.

      Виной всему стали некие аварийные работы по замене задвижки на Невском водоводе. Говорят, она чугунная, но треснула. И чтобы не было прорыва, решили сразу обновить трубопровод.

      Работы ведутся рядом с птицефабрикой. Где-то в открытом поле среди борщевика. Коммунальные службы работу не прекращают даже после того, как стемнело. Меняют прохудившиеся элементы.

      Лариса Волкова, глава администрации поселка Русско-Высоцкое: «Надеюсь, что 23 ноября они всё-таки начнут подавать воду. Нам сами рабочие сказали. Практика показывает, что они стараются отремонтировать раньше».

      Между тем в поселке ждут, когда утвердят проект строительства новых накопительных сооружений. Возводить их должны начать в 2019 году. Предварительно такие резервуары смогут снабжать население Русско-Высоцкого в течение трех дней. Это нужно когда наступает аварийный случай.

      В местной администрации пообещали, что будут снабжать население пресной водой на протяжении всех ремонтных дней. А для пенсионеров и всех тех, кому трудно дойти до цистерны, организуют волонтерскую помощь по доставке воды на дом, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.

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