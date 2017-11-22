Умер охранник, раненный в перестрелке в «Москва-Сити»

Один из пострадавших в перестрелке на территории
«Москва-Сити», произошедшей 17 ноября, скончался.
Сотрудник охранного предприятия, пострадавший в перестрелке в «Москва-Сити», умер в больнице, заявил представитель СК РФ. В ведомстве отмечают, что скончавшийся не являлся сотрудником правоохранительных органов. По версии следствия, он был охранником одного из посетителей комплекса «Москва-Сити».
Один из подозреваемых по делу о стрельбе в центре Москвы — директор столичного спортивного клуба Магомед Исмаилов — сегодня был помещен под арест до 18 января. По версии следствия, мужчина не принимал участия в перестрелке, у него не было оружия. Ему инкриминируется только хулиганство.
Также решается вопрос о мере пресечения еще одному из участников конфликта — Эльдару Хамидову. Ранее ему вменялась статья «Покушение на убийство двух и более лиц». После известия о смерти одного из пострадавших обвинение будет переквалифицировано на убийство, сообщили в СК.
Следователь по особо важным делам СК РФ: «Хамидов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, так как один из потерпевших скончался».
Хамидова привезли в суд под конвоем, он находится в клетке. У обвиняемого перебинтована рука, на бинтах видны следы крови, установлен аппарат Илизарова, используемый для лечения переломов, сообщает РИА Новости.
Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу, 17 ноября. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе сотрудники ЧОП и Росгвардии. У одного из охранников был похищен пистолет Макарова. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке были задержаны шесть человек.
Два сотрудника Росгвардии после перестрелки были госпитализированы и прооперированы. Одному пуля задела голову, его состояние было средней тяжести. Другому росгвардейцу прострелили живот, и пуля застряла в позвоночнике, его состояние врачи оценивали как тяжелое.
Один из подозреваемых по делу о стрельбе в центре Москвы — директор столичного спортивного клуба Магомед Исмаилов — сегодня был помещен под арест до 18 января. По версии следствия, мужчина не принимал участия в перестрелке, у него не было оружия. Ему инкриминируется только хулиганство.
Также решается вопрос о мере пресечения еще одному из участников конфликта — Эльдару Хамидову. Ранее ему вменялась статья «Покушение на убийство двух и более лиц». После известия о смерти одного из пострадавших обвинение будет переквалифицировано на убийство, сообщили в СК.
Следователь по особо важным делам СК РФ: «Хамидов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, так как один из потерпевших скончался».
Хамидова привезли в суд под конвоем, он находится в клетке. У обвиняемого перебинтована рука, на бинтах видны следы крови, установлен аппарат Илизарова, используемый для лечения переломов, сообщает РИА Новости.
Напомним, драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу, 17 ноября. В конфликте участвовали около 15 человек. Стрельба началась после того, как охрана сделала замечание находившимся в неправильно припаркованном Mercedes водителю и пассажирам. В результате ранения получили шесть человек, в том числе сотрудники ЧОП и Росгвардии. У одного из охранников был похищен пистолет Макарова. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в участии в перестрелке были задержаны шесть человек.
Два сотрудника Росгвардии после перестрелки были госпитализированы и прооперированы. Одному пуля задела голову, его состояние было средней тяжести. Другому росгвардейцу прострелили живот, и пуля застряла в позвоночнике, его состояние врачи оценивали как тяжелое.
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