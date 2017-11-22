Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Город Шлиссельбург в Ленобласти погрузился в темноту. Ленинградская область, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГород Шлиссельбург в Ленобласти погрузился в темноту

    Город Шлиссельбург в Ленобласти погрузился в темноту

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    Город Шлиссельбург в Ленобласти погрузился в темноту

    Город Шлиссельбург в Ленобласти погрузился в темноту

      Энергетики устраняют последствия блэкаута, вызванного повреждением кабельных линий. Восстановительные работы должны завершиться в ближайший час.

      Коммунальные службы пытаются восстановить электроснабжение в Шлиссельбурге. Три часа назад город погрузился в полную темноту. Обесточенными оказались несколько десятков зданий, среди них социально значимые объекты: больница, котельные, водозабор, канализационная станция и очистные сооружения.

      Вслед за массовым отключением электроэнергии в домах прекратилась подача воды. Шлиссельбуржцы будут находиться в таких экстремальных условиях как минимум до 21 часа.

      Как сообщили в электросетевой компании, причиной масштабного блэкаута стало повреждение двух кабельных линий сотрудниками сторонней организации. К этому моменту две с половиной тысячи потребителей уже получают электроэнергию. Завершения аварийно-восстановительных работ ждут еще более шести тысяч человек.

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