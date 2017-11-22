«Счет жертв никто не ведет»: экс-премьер Украины рассказал о нарушениях прав человека в стране

В Киеве выясняют обстоятельства столкновений на Площади независимости. Там в очередную годовщину Майдана вновь собрались митингующие. А в Москве к годовщине украинского переворота свой доклад представил глава Комитета спасения Украины и бывший
премьер-министр страны Николай Азаров.
Сегодня на Украине около 4 тысяч «политических заключенных». Люди находятся под следствием или уже осуждены по надуманным обвинениям в «сепаратизме», «госизмене», за антивоенные выступления, а также за несоблюдение запрета на коммунистическую символику. Такие данные привел в Москве Комитет спасения Украины. Его глава, бывший премьер-министр страны Николай Азаров представил доклад о нарушениях прав человека на Украине.
Николай Азаров, глава Комитета спасения Украины: «Вот вам реальные примеры: 126 человек погибли на Майдане, расстреляны хунтой, более 100 погибли в Одессе. Сейчас уже счет жертв никто не ведет».
Время от времени в украинские тюрьмы попадают граждане России. Одна из них Дарья Мастикашева, 29 лет. Приехала в Днепропетровск к матери и была схвачена СБУ. Украинская контрразведка пытала ее несколько дней и выбила видеопризнание о некоем «задании ФСБ». Сегодня ее адвокат представил письма, которые сын задержанной россиянки написал президентам Путину и Порошенко. 10-летний мальчик просит справедливости.
Под арестом также остаются участники событий в Одессе, когда людей сжигали заживо в Доме профсоюзов. При этом судят не тех, кто поджигал, а тех, кто пытался спастись от расправы.
Все эти конкретные примеры составители доклада хотят передать Волкеру, спецпредставителю США по Украине.
Николай Азаров: «Хотелось бы, чтобы в Госдепартаменте хотя бы прочитали. Я отправлю главам европейских государств. Как премьер-министр Украины, я знаком с многими лично».
О том, что Украина по сути превращается в полицейское государство, уже рассказывали депутатам Европарламента и Бундестага, предстоят слушания в итальянском парламенте. Азаров полагает, что прозрение самих украинцев по поводу нынешнего режима в стране не за горами.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Николай Азаров, глава Комитета спасения Украины: «Вот вам реальные примеры: 126 человек погибли на Майдане, расстреляны хунтой, более 100 погибли в Одессе. Сейчас уже счет жертв никто не ведет».
Время от времени в украинские тюрьмы попадают граждане России. Одна из них Дарья Мастикашева, 29 лет. Приехала в Днепропетровск к матери и была схвачена СБУ. Украинская контрразведка пытала ее несколько дней и выбила видеопризнание о некоем «задании ФСБ». Сегодня ее адвокат представил письма, которые сын задержанной россиянки написал президентам Путину и Порошенко. 10-летний мальчик просит справедливости.
Под арестом также остаются участники событий в Одессе, когда людей сжигали заживо в Доме профсоюзов. При этом судят не тех, кто поджигал, а тех, кто пытался спастись от расправы.
Все эти конкретные примеры составители доклада хотят передать Волкеру, спецпредставителю США по Украине.
Николай Азаров: «Хотелось бы, чтобы в Госдепартаменте хотя бы прочитали. Я отправлю главам европейских государств. Как премьер-министр Украины, я знаком с многими лично».
О том, что Украина по сути превращается в полицейское государство, уже рассказывали депутатам Европарламента и Бундестага, предстоят слушания в итальянском парламенте. Азаров полагает, что прозрение самих украинцев по поводу нынешнего режима в стране не за горами.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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