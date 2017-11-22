Китайских подростков заставляли по 11 часов собирать iPhone X

Для сборки смартфонов iPhone X использовали труд школьников. Об этом сами подростки рассказали изданию Financial Times.

Три тысячи учеников китайского технического училища были принудительно отправлены на завод Foxconn, где подростки трудились над флагманской моделью по 11 часов, собирая по 1200 камер для смартфонов в день. Все это называлось «трудовой практикой», но к будущий профессии работа не имела никакого отношения.



В Apple провели проверку и заявили, что все в порядке: учащиеся работали добровольно, труд был оплачен. Единственное — имела место сверхурочная работа, а это недопустимо.

