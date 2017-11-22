Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    При ремонте цветочного магазина в Москве нашли автомат Калашникова

    комментировать

    При ремонте цветочного магазина в Москве нашли автомат Калашникова

    При ремонте цветочного магазина в Москве нашли автомат Калашникова

    Автомат Калашникова в чехле нашли в цветочном магазине в Москве.

    Найденный в цветочном магазине автомат Калашникова отправили на экспертизу, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

    В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения автомата. И добавили, что предмет, похожий на автоматическое оружие, нашли при проведении ремонтных работ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru