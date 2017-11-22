При ремонте цветочного магазина в Москве нашли автомат Калашникова

Автомат Калашникова в чехле нашли в цветочном магазине в Москве.
Найденный в цветочном магазине автомат Калашникова отправили на экспертизу, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения автомата. И добавили, что предмет, похожий на автоматическое оружие, нашли при проведении ремонтных работ.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения автомата. И добавили, что предмет, похожий на автоматическое оружие, нашли при проведении ремонтных работ.
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