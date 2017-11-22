Петербургским памятникам раздают QR-коды

Теперь об истории известных памятников истории и культуры можно будет узнать с помощью высоких технологий.

Петербуржцы отныне смогут узнать историю здания, приложив к нему свой смартфон. Комитет по охране памятников в рамках проекта «Открытый город» начал размещать на домах информационные надписи.



Первым повезло Институту экспериментальной медицины на улице Академика Павлова. Выбор пал на него совсем не случайно. У медицинского учреждения богатая история, о которой, впрочем, знают не все горожане.



QR-код наклеили прямо у центральных ворот. Считав его, можно не только пополнить знания, но и получить информацию об экскурсиях, которые организует «Открытый город». В ближайшее время штрихкоды появятся еще на 49 зданиях.