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    Петербургским памятникам раздают QR-коды. Санкт-Петербург, архитектура, памятники, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургским памятникам раздают QR-коды

    Петербургским памятникам раздают QR-коды

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    Петербургским памятникам раздают QR-коды

    Петербургским памятникам раздают <nobr>QR-коды</nobr>

      Теперь об истории известных памятников истории и культуры можно будет узнать с помощью высоких технологий.

      Петербуржцы отныне смогут узнать историю здания, приложив к нему свой смартфон. Комитет по охране памятников в рамках проекта «Открытый город» начал размещать на домах информационные надписи.

      Первым повезло Институту экспериментальной медицины на улице Академика Павлова. Выбор пал на него совсем не случайно. У медицинского учреждения богатая история, о которой, впрочем, знают не все горожане.

      QR-код наклеили прямо у центральных ворот. Считав его, можно не только пополнить знания, но и получить информацию об экскурсиях, которые организует «Открытый город». В ближайшее время штрихкоды появятся еще на 49 зданиях.

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