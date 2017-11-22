В Тбилиси ликвидировали троих террористов, один задержан

В Тбилиси завершилась операция по нейтрализации забаррикадировавшихся в одной квартир жилого дома подозреваемых в терроризме.
Троих подозреваемых в терроризме ликвидировали в ходе спецоперации на окраине Тбилиси, один задержан, сообщила служба Госбезопасности Грузии.
Спецоперация проводилась с участием спецназа в многоэтажном доме, в котором забаррикадировались преступники. Бандитам предложили сдаться, однако они открыли огонь из автоматов и использовали гранаты. Силовики применили слезоточивый газ и открыли ответный огонь.
Подозреваемые оказывали сопротивление в течение 20 часов. В результате стрельбы был ранен сотрудник спецназа, который позже скончался в больнице, передает РИА Новости.
Нино Гиоргобиани, представитель службы Госбезопасности Грузии: «В результате проведенных мероприятий задержан один член преступной группы, а трое ликвидированы. К сожалению, во время спецоперации погиб один сотрудник спецназа и двое получили ранения».
Жильцов дома эвакуировали еще ночью. Сообщалось, что в одной из квартир возник пожар. Ранее в Службе Государственной безопасности страны сообщили, что подозреваемые не являются гражданами Грузии.
Спецоперация проводилась с участием спецназа в многоэтажном доме, в котором забаррикадировались преступники. Бандитам предложили сдаться, однако они открыли огонь из автоматов и использовали гранаты. Силовики применили слезоточивый газ и открыли ответный огонь.
Подозреваемые оказывали сопротивление в течение 20 часов. В результате стрельбы был ранен сотрудник спецназа, который позже скончался в больнице, передает РИА Новости.
Нино Гиоргобиани, представитель службы Госбезопасности Грузии: «В результате проведенных мероприятий задержан один член преступной группы, а трое ликвидированы. К сожалению, во время спецоперации погиб один сотрудник спецназа и двое получили ранения».
Жильцов дома эвакуировали еще ночью. Сообщалось, что в одной из квартир возник пожар. Ранее в Службе Государственной безопасности страны сообщили, что подозреваемые не являются гражданами Грузии.
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