Губернатор Ленобласти открыл современный детсад

Чуть более 200 малышей в поселке Янино скоро познакомятся с новыми друзьями и воспитателями.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вместе с членами регионального правительства сегодня торжественно открыл новый детский сад в густо населенном квартале.



Это уже девятое дошкольное учреждение, построенное в этом году в активно развивающемся Всеволожском районе области. Современный садик рассчитан в том числе и на группу детей с ограниченными возможностями.



Родители новобранцев оценили и техническое оснащение всех помещений (в комнатах нашлось место даже детским тренажёрам), и просторный актовый зал. Его уже на открытии протестировали будущие выпускники.