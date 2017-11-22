Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Губернатор Ленобласти открыл современный детсад. Ленинградская область, детские сады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Ленобласти открыл современный детсад

    Губернатор Ленобласти открыл современный детсад

    комментировать

    Губернатор Ленобласти открыл современный детсад

    Губернатор Ленобласти открыл современный детсад

      Чуть более 200 малышей в поселке Янино скоро познакомятся с новыми друзьями и воспитателями.

      Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вместе с членами регионального правительства сегодня торжественно открыл новый детский сад в густо населенном квартале.

      Это уже девятое дошкольное учреждение, построенное в этом году в активно развивающемся Всеволожском районе области. Современный садик рассчитан в том числе и на группу детей с ограниченными возможностями.

      Родители новобранцев оценили и техническое оснащение всех помещений (в комнатах нашлось место даже детским тренажёрам), и просторный актовый зал. Его уже на открытии протестировали будущие выпускники.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru