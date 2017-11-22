Пытавшиеся лишить пенсионерку квартиры не убедили петербургский суд в ее недееспособности

Елена Майорова, чей племянник пытался отправить тетю в психоневрологический диспансер и забрать ее квартиру, выиграла в суде.
Кировский районный суд не стал признавать пенсионерку Елену Майорову недееспособной по заявлению ее племянника. О судьбе кандидата химических наук журналистам стало известно в июле этого года. Сегодня Фемида посчитала предоставленные для иска факты недоказанными.
Родственник, являющийся собственником квартиры, в которой проживает женщина, утверждал, что его тетя не может себя обслуживать, злоупотребляет алкоголем и затапливает соседей. Суд не нашел подтверждений той степени психического состояния пенсионерки, при которой ей необходима опека.
Елену Майорову при странных обстоятельствах в декабре 2016 года госпитализировали в ПНД №7, где она провела больше месяца. Когда женщина вернулась в квартиру, оттуда была вынесена почти вся мебель, сантехника и личные вещи.
В аппарате уполномоченного по правам человека заверили, что помогут Елене Майоровой. Там уже связались с чиновниками районной администрации и муниципалитета, чтобы те оказали женщине содействие и поддержку.
В дело пенсионерки вмешалась также городская прокуратура, которая проверяла психиатрическую больницу и станцию скорой медицинской помощи. В деятельности последней инспекторы выявили нарушения. Выяснилось, что Елену Майорову госпитализировали без ее добровольного согласия на медицинское вмешательство, в связи с чем главному врачу станции выдано предписание.
Родственник, являющийся собственником квартиры, в которой проживает женщина, утверждал, что его тетя не может себя обслуживать, злоупотребляет алкоголем и затапливает соседей. Суд не нашел подтверждений той степени психического состояния пенсионерки, при которой ей необходима опека.
Елену Майорову при странных обстоятельствах в декабре 2016 года госпитализировали в ПНД №7, где она провела больше месяца. Когда женщина вернулась в квартиру, оттуда была вынесена почти вся мебель, сантехника и личные вещи.
В аппарате уполномоченного по правам человека заверили, что помогут Елене Майоровой. Там уже связались с чиновниками районной администрации и муниципалитета, чтобы те оказали женщине содействие и поддержку.
В дело пенсионерки вмешалась также городская прокуратура, которая проверяла психиатрическую больницу и станцию скорой медицинской помощи. В деятельности последней инспекторы выявили нарушения. Выяснилось, что Елену Майорову госпитализировали без ее добровольного согласия на медицинское вмешательство, в связи с чем главному врачу станции выдано предписание.
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