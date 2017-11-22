Булки лучше: в Роскачестве сравнили белый хлеб из Москвы и Петербурга

Роскачество опубликовало очередные результаты масштабного исследования качества нарезных батонов. На этот раз эксперты выяснили, кто печет лучший хлеб в
Северо-Западном федеральном округе России.
Эксперты из Роскачества провели экспертизу батонов из магазинов северо-западных регионов. Белый хлеб стоимостью от 15 до 50 рублей закупили у 16 фирм-производителей в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Коми, а также в Санкт-Петербурге.
Весь хлеб проверили по 48 параметрам качества и безопасности — в том числе, на наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, качество муки и потребительские свойства.
В целом все нарезные батоны, закупленные в этом федеральном округе, оказались безопасными, признали эксперты. При этом лучшими признаны сразу три петербургских производителя: на государственный знак качества могут претендовать булки фирм «Дарница», «Каравай» и «Ржевка-хлеб», а также компании «Череповецхлеб» из Череповца.
Нарушителем был признан только один производитель батонов — «Хлебопек» из Мурманской области.
Таким образом, булки в Петербурге пекут более высокого качества, чем батоны в Москве, говорится в сообщении организации. Предыдущее исследование Роскачество проводило в Центральном федеральном округе. Тогда на экспертизу были отправлены товары 65 торговых марок. Нарушения были обнаружены у 12 брендов, и почти все они изготовлены в Москве и Подмосковье.
В течение года эксперты собираются изучить качество батонов во всех федеральных регионах и опубликовать соответствующие выводы на своем сайте.
Весь хлеб проверили по 48 параметрам качества и безопасности — в том числе, на наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, качество муки и потребительские свойства.
В целом все нарезные батоны, закупленные в этом федеральном округе, оказались безопасными, признали эксперты. При этом лучшими признаны сразу три петербургских производителя: на государственный знак качества могут претендовать булки фирм «Дарница», «Каравай» и «Ржевка-хлеб», а также компании «Череповецхлеб» из Череповца.
Нарушителем был признан только один производитель батонов — «Хлебопек» из Мурманской области.
Таким образом, булки в Петербурге пекут более высокого качества, чем батоны в Москве, говорится в сообщении организации. Предыдущее исследование Роскачество проводило в Центральном федеральном округе. Тогда на экспертизу были отправлены товары 65 торговых марок. Нарушения были обнаружены у 12 брендов, и почти все они изготовлены в Москве и Подмосковье.
В течение года эксперты собираются изучить качество батонов во всех федеральных регионах и опубликовать соответствующие выводы на своем сайте.
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