В Ленобласти закрепляют границы воинских достопримечательностей

Заседание проходит в Общественной палате региона. Однако активисты констатируют, что создание нового регламента работы в районе «Невского пятачка» не позволит закрыть существующие там песчаные карьеры.

В Общественной палате Ленобласти обсуждают уточненные границы и новые регламенты объектов культурного наследия. Как заявил представитель комитета по культуре, работа по уточнению территорий «Невского пятачка» и зоны прорыва блокады Ленинграда завершена. В дальнейшем власти намерены определить правила использования достопримечательных мест.



При этом активистам те предложения, которые хотят выдвинуть чиновники, известны. И общественники не довольны, что регламенты не останавливают работы на песчаных карьерах, оказавшихся на территории зоны прорыва блокады.



Алексей Бубович, член инициативной группы по созданию мемориальной зоны: «Несмотря на то, что регламент закрепляет границы, эти кусочки он переводит во временную выработку. Это позволяет добывать песок и выработать месторождение до конца».