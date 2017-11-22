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    В Ленобласти закрепляют границы воинских достопримечательностей. Великая Отечественная война, Ленинградская область, законодательство, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти закрепляют границы воинских достопримечательностей

    В Ленобласти закрепляют границы воинских достопримечательностей

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    В Ленобласти закрепляют границы воинских достопримечательностей

    В Ленобласти закрепляют границы воинских достопримечательностей

      Заседание проходит в Общественной палате региона. Однако активисты констатируют, что создание нового регламента работы в районе «Невского пятачка» не позволит закрыть существующие там песчаные карьеры.

      В Общественной палате Ленобласти обсуждают уточненные границы и новые регламенты объектов культурного наследия. Как заявил представитель комитета по культуре, работа по уточнению территорий «Невского пятачка» и зоны прорыва блокады Ленинграда завершена. В дальнейшем власти намерены определить правила использования достопримечательных мест.

      При этом активистам те предложения, которые хотят выдвинуть чиновники, известны. И общественники не довольны, что регламенты не останавливают работы на песчаных карьерах, оказавшихся на территории зоны прорыва блокады.

      Алексей Бубович, член инициативной группы по созданию мемориальной зоны: «Несмотря на то, что регламент закрепляет границы, эти кусочки он переводит во временную выработку. Это позволяет добывать песок и выработать месторождение до конца».

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