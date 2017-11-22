Дефицитный бюджет Петербурга принят во втором чтении

В Законодательном собрании прошло основное чтение главного финансового документа.

Проект бюджета Петербурга на следующий год одобрен городским парламентом во втором чтении. На следующем заседании Законодательного собрания главный финансовый документ будет утвержден окончательно.



Все поправки, которые внесли представители «Единой России», были приняты депутатским корпусом. Все финансовые изменения в бюджете, которые попытались сделать парламентарии-оппозиционеры, отклонены. Судя по результатам голосования, их просто проигнорировали.



Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания, фракция «Партия роста»: «Все расходы, которые мы предлагаем к увеличению, предлагали соответствующие комитеты. Эти расходы имеют все обоснования. Все эти расходы были поддержаны при нулевом чтении бюджета».



В итоге бюджет, как и в предыдущие годы, останется дефицитным. Однако город не отказался от таких дорогостоящих проектов как развитие частного трамвая в Красногвардейском районе, рекультивация свалки в Новоселках, а также перенос медиагородка на стадионе «Санкт-Петербург».