«Мальчик из сибирской глубинки стал идолом всего мира»: британская пресса о Хворостовском

Последние дни Дмитрий Хворостовский провел в Лондоне, в окружении близких. Оперный певец умер ночью в стенах специализированной клиники. Друзья рассказывают, что он уже не мог разговаривать. Каждый день его навещала супруга с детьми. Хворостовский успел и увидеться со своими родителями, которые приехали специально, чтобы проститься с сыном. Российское посольство в Лондоне открыло книгу соболезнований.
Именно с Великобритании началось его мировое признание. На международном конкурсе в Кардиффе он впервые победил в 1989 году. Как сетуют английские газеты, обошел Брина Терфеля. У них тогда состоялся, как можно сказать сегодня, оперный баттл — и Ходорковский победил. Судьи в Кардиффе были правы и сразу узрели огромный талант.
Он много выступал на лучших сценах Лондона — в Ковент-Гардене и Вигмор-Холле. Особенно здесь любили его исполнение арий из опер русских композиторов — Глинки, Бородина, Чайковского, Рахманинова.
14 декабря в Ковент-Гардене исполнят оперу «Риголетто», которая будет посвящена памяти певца. Сам он в последний раз пел здесь арию из этой оперы в 2005 году. А последний раз выступал на сцене Королевской оперы в январе 2016 года — пел Евгения Онегина. Сегодня Королевский театр Ковент-Гарден опубликовал официальное соболезнование. Дмитрий Хворостовский, пишут они, был частью их оперной семьи. Он выступал на этой сцене каждый год, начиная с 1992 года. В Вигмор-Холле также готовят соболезнование и концерт в память о великом баритоне. Англия знала и любила его. На смерть певца отозвались крупнейшие газеты.
Times: «Маленький мальчик из сибирской глубинки стал идолом всего мира. Яркая внешность помогла его таланту. На его концерты собирались такие толпы, что приходилось вызывать полицию и ставить заграждения, чтобы певец мог выйти из концертного зала».
Financial Times: пишет «Сибирская звезда пел голосом полным, богатым, мягким, с широким диапазоном».
Газета Guardian называла его самым влиятельным человеком в мире оперы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Елизаветы Герсон.
Он много выступал на лучших сценах Лондона — в Ковент-Гардене и Вигмор-Холле. Особенно здесь любили его исполнение арий из опер русских композиторов — Глинки, Бородина, Чайковского, Рахманинова.
14 декабря в Ковент-Гардене исполнят оперу «Риголетто», которая будет посвящена памяти певца. Сам он в последний раз пел здесь арию из этой оперы в 2005 году. А последний раз выступал на сцене Королевской оперы в январе 2016 года — пел Евгения Онегина. Сегодня Королевский театр Ковент-Гарден опубликовал официальное соболезнование. Дмитрий Хворостовский, пишут они, был частью их оперной семьи. Он выступал на этой сцене каждый год, начиная с 1992 года. В Вигмор-Холле также готовят соболезнование и концерт в память о великом баритоне. Англия знала и любила его. На смерть певца отозвались крупнейшие газеты.
Times: «Маленький мальчик из сибирской глубинки стал идолом всего мира. Яркая внешность помогла его таланту. На его концерты собирались такие толпы, что приходилось вызывать полицию и ставить заграждения, чтобы певец мог выйти из концертного зала».
Financial Times: пишет «Сибирская звезда пел голосом полным, богатым, мягким, с широким диапазоном».
Газета Guardian называла его самым влиятельным человеком в мире оперы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Елизаветы Герсон.
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