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    Защита обжалует пожизненный приговор генерала Младича. приговоры, Сербия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗащита обжалует пожизненный приговор генерала Младича

    Защита обжалует пожизненный приговор генерала Младича

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    Защита обжалует пожизненный приговор генерала Младича

    Защита обжалует пожизненный приговор генерала Младича

    Защита обжалует пожизненный приговор генерала Младича

      Защита Ратко Младича обжалует приговор, который вынес Гаагский трибунал по бывшей Югославии.

      В трибунале по бывшей Югославии все строго по расписанию. Заседание длилось почти два часа, ровно столько же, как и в марте 2016 года, когда политический лидер боснийских сербов Радован Караджич был осужден на 40 лет. Ратко Младич был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению. Соответствующее решение огласил председательствующий по этому делу судья МТБЮ Альфонс Ори.

      Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили 169 свидетелей обвинения и 208 свидетелей защиты. Обвинительный акт за 16 лет изменялся четыре раза и содержит с приложениями 45 страниц.

      Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. После выдвижения против него в 1996 году обвинений в военных преступлениях в течение 16 лет скрывался от международного правосудия. Арестован 26 мая 2011 года. Перед международным трибуналом генерал впервые предстал 3 июня 2011 года.

      В обвинительном заключении утверждается, что силы под командованием Младича совершили геноцид, казнив более семи тысяч мужчин и мальчиков-мусульман в Сребренице в июле 1995 года. Говорится также о более чем 70 случаях убийств. Младич также обвиняется в артиллерийском и снайперском обстреле боснийской столицы Сараево, в результате которого погибли и были ранены тысячи мирных жителей.

      Согласно обвинительному заключению, Младич совершал эти и другие преступления в рамках совместного преступного предприятия, целью которого было уничтожение или изгнание со значительной части территории Боснии и Герцеговины мусульман, хорватов и иного несербского населения.

      Адвокаты и родственники младича говорят исключительно о политизированности процесса.

      Дарко Младич, сын Ратко Младича: «Сегодня мы были свидетелями того, как правосудие было подменено пропагандой, что многократно повторялось последние годы. И полное игнорирование очевидных фактов защиты. Очень мало было представлено доказательств в суде в итоге. И я повторю то, что сказал мой отец. Если вы не слышали во время объявления приговора — это все ложь».

      Для многих сербов в самой Сербии и в Боснии и Герцеговине Младич остается защитником национальных интересов и героем, а на митинги патриотических сил и националистов люди ходят с его портретами. Изображение генерала печатают на сувенирной продукции и рисуют в виде граффити на городских улицах. Но это никак не повлияло на трибунал.

      В суде 75-летний Младич очень внимательно слушал список обвинений, который зачитывал прокурор. После технического перерыва Младич попытался взять слово, однако ему в этом отказали и тогда он попросил вызвать врача. После Младича вывели из зала суда.

      Изхвестно, что защита уже заявила о своем решении обжаловать вынесенный приговор.

      Подробнее — в репортаже обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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