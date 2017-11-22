Синоптики предупредили о погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил 22 ноября желтый уровень погодной опасности в Москве
из-за снега и обледенения.
В Москве ожидается понижение температуры до минус 5–7 градусов, что может сопровождаться небольшим снегом, гололедицей. Местами возможны порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Погода потенциально опасна, сообщают метеорологи.
Автомобилистов призвали быть аккуратными на дорогах. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы прогнозирует осложнение дорожной ситуации этим вечером и рекомендует отказаться от личного транспорта.
Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, передает РИА Новости.
Автомобилистов призвали быть аккуратными на дорогах. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы прогнозирует осложнение дорожной ситуации этим вечером и рекомендует отказаться от личного транспорта.
Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, передает РИА Новости.
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