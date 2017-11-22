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    Синоптики предупредили о погодной опасности в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    Синоптики предупредили о погодной опасности в Москве

    Синоптики предупредили о погодной опасности в Москве

    Синоптики предупредили о погодной опасности в Москве
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Гидрометцентр объявил 22 ноября желтый уровень погодной опасности в Москве из-за снега и обледенения.

    В Москве ожидается понижение температуры до минус 5–7 градусов, что может сопровождаться небольшим снегом, гололедицей. Местами возможны порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Погода потенциально опасна, сообщают метеорологи.

    Автомобилистов призвали быть аккуратными на дорогах. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы прогнозирует осложнение дорожной ситуации этим вечером и рекомендует отказаться от личного транспорта.

    Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров, передает РИА Новости.

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