Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    В Тбилиси спецназ вступил в бой с террористами. Грузия, стрельба, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Тбилиси спецназ вступил в бой с террористами

    В Тбилиси спецназ вступил в бой с террористами

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    В Тбилиси спецназ вступил в бой с террористами

    В Тбилиси спецназ вступил в бой с террористами

    В Тбилиси спецназ вступил в бой с террористами

      В Тбилиси продолжается операция по нейтрализации забаррикадировавшихся в одной квартир жилого корпуса террористов.

      Спецназ окружил многоэтажный дом, в котором забаррикадировались двое преступников. Их подозревают в связях с террористами. Бандитам предложили сдаться, однако они открыли огонь из автоматов и использовали гранаты.

      Силовики применили слезоточивый газ, в ответ из окон полетели гранаты. Началась перестрелка. По данным «Интерфакс», к дому подъезжали два автомобиля скорой помощи. Врачи тбилисской клиники сообщили, что в результате перестрелки был ранен в голову один из спецназовцев. Спасти его не удалось, он скончался в больнице.

      В одной из квартир корпуса, из которого еще ночью были эвакуированы жильцы, возник пожар. Сейчас его тушат пожарные. Представители правоохранительных органов комментариев пока не дают.

      Между тем в Службе Государственной безопасности страны сообщили, что в ходе антитеррористической операции удалось задержать предполагаемого сообщника бандитов. Сейчас спецслужбы устанавливают личности подозреваемых и их связи за рубежом. Сообщается, что преступники не являются гражданами Грузии.

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