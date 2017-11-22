В Тбилиси спецназ вступил в бой с террористами

В Тбилиси продолжается операция по нейтрализации забаррикадировавшихся в одной квартир жилого корпуса террористов.
Спецназ окружил многоэтажный дом, в котором забаррикадировались двое преступников. Их подозревают в связях с террористами. Бандитам предложили сдаться, однако они открыли огонь из автоматов и использовали гранаты.
Силовики применили слезоточивый газ, в ответ из окон полетели гранаты. Началась перестрелка. По данным «Интерфакс», к дому подъезжали два автомобиля скорой помощи. Врачи тбилисской клиники сообщили, что в результате перестрелки был ранен в голову один из спецназовцев. Спасти его не удалось, он скончался в больнице.
В одной из квартир корпуса, из которого еще ночью были эвакуированы жильцы, возник пожар. Сейчас его тушат пожарные. Представители правоохранительных органов комментариев пока не дают.
Между тем в Службе Государственной безопасности страны сообщили, что в ходе антитеррористической операции удалось задержать предполагаемого сообщника бандитов. Сейчас спецслужбы устанавливают личности подозреваемых и их связи за рубежом. Сообщается, что преступники не являются гражданами Грузии.
Силовики применили слезоточивый газ, в ответ из окон полетели гранаты. Началась перестрелка. По данным «Интерфакс», к дому подъезжали два автомобиля скорой помощи. Врачи тбилисской клиники сообщили, что в результате перестрелки был ранен в голову один из спецназовцев. Спасти его не удалось, он скончался в больнице.
В одной из квартир корпуса, из которого еще ночью были эвакуированы жильцы, возник пожар. Сейчас его тушат пожарные. Представители правоохранительных органов комментариев пока не дают.
Между тем в Службе Государственной безопасности страны сообщили, что в ходе антитеррористической операции удалось задержать предполагаемого сообщника бандитов. Сейчас спецслужбы устанавливают личности подозреваемых и их связи за рубежом. Сообщается, что преступники не являются гражданами Грузии.
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