«Это бессмертно»: друзья и коллеги скорбят о Дмитрии Хворостовском

смотреть Смертельно больной Хворостовский работал не щадя себя

Директор лондонской Королевской оперы заявил, что с уходом Хворостовского оперный мир потерял одного из своих самых ярких представителей. В Королевском театре Мадрида смерть Хворостовского назвали огромной утратой. Все коллеги вспоминают его уникальный голос и невероятный артистизм., народный артист РФ, пианист: «В театре Дима просто гипнотизировал своим вживанием, и он нас вводил туда. Базовые данные — красота голоса, невероятный тембр — это та база, на которой он строил свой выдающийся храм, храм своего искусства»., оперная певица: «Это бессмертно. Это выше всего. Смерть не может этого коснуться, потому что нам осталось великое наследие этого великого артиста»., генеральный директор Большого театра: «Уникальный певец. Потрясающий певец, которому бог дал невероятной красоты голос. И, конечно, что-то несправедливое есть в этой жизни, что он так рано ушел».Дмитрий Хворостовский умер сегодня ночью на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.Подробнее — в видеоматериале НТВ.