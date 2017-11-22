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    «Это бессмертно»: друзья и коллеги скорбят о Дмитрии Хворостовском. музыка и музыканты, онкологические заболевания, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Это бессмертно»: друзья и коллеги скорбят о Дмитрии Хворостовском

    «Это бессмертно»: друзья и коллеги скорбят о Дмитрии Хворостовском

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    • Фото: Карпов Сергей / ТАСС
    «Это бессмертно»: друзья и коллеги скорбят о Дмитрии Хворостовском

    «Это бессмертно»: друзья и коллеги скорбят о Дмитрии Хворостовском

    «Это бессмертно»: друзья и коллеги скорбят о Дмитрии Хворостовском
    • Фото: Карпов Сергей / ТАСС

      • Соболезнования близким Дмитрия Хворостовского сегодня выражают во многих театрах мира.

      Директор лондонской Королевской оперы заявил, что с уходом Хворостовского оперный мир потерял одного из своих самых ярких представителей. В Королевском театре Мадрида смерть Хворостовского назвали огромной утратой. Все коллеги вспоминают его уникальный голос и невероятный артистизм.

      Юрий Розум, народный артист РФ, пианист: «В театре Дима просто гипнотизировал своим вживанием, и он нас вводил туда. Базовые данные — красота голоса, невероятный тембр — это та база, на которой он строил свой выдающийся храм, храм своего искусства».

      Светлана Касьян, оперная певица: «Это бессмертно. Это выше всего. Смерть не может этого коснуться, потому что нам осталось великое наследие этого великого артиста».

      Владимир Урин, генеральный директор Большого театра: «Уникальный певец. Потрясающий певец, которому бог дал невероятной красоты голос. И, конечно, что-то несправедливое есть в этой жизни, что он так рано ушел».

      смотретьСмертельно больной Хворостовский работал не щадя себя
      Смертельно больной Хворостовский работал не щадя себя
      Дмитрий Хворостовский умер сегодня ночью на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

      Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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