Совфед одобрил закон о системе tax free в России

Совет Федерации одобрил закон о введении в России системы компенсации НДС.
Совфед одобрил в среду закон о введении в России системы tax free. Закон позволит иностранцам возвращать налог на добавленную стоимость при вывозе за границу товаров, купленных в России. Госдума одобрила законопроект на прошлой неделе.
Ожидается, что часть положений закона вступит в силу 1 января 2018 года, еще часть — с 1 октября 2018 года, а некоторые положения — через месяц после опубликования закона, сообщает ТАСС.
Право вернуть 18% от стоимости купленных товаров получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free им нужно будет в течение одного дня приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на товары из специального перечня правительства РФ.
Получить возмещение иностранцы смогут на специальных пунктах пропуска. До 1 октября 2018 года для подтверждения законности компенсации будет действовать временный порядок предоставления документов, а позже его заменит автоматизированная система. Первыми городами, в которых заработает tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Ожидается, что часть положений закона вступит в силу 1 января 2018 года, еще часть — с 1 октября 2018 года, а некоторые положения — через месяц после опубликования закона, сообщает ТАСС.
Право вернуть 18% от стоимости купленных товаров получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free им нужно будет в течение одного дня приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на товары из специального перечня правительства РФ.
Получить возмещение иностранцы смогут на специальных пунктах пропуска. До 1 октября 2018 года для подтверждения законности компенсации будет действовать временный порядок предоставления документов, а позже его заменит автоматизированная система. Первыми городами, в которых заработает tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
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