Петербурженка пошла в суд из-за разгромленной в ходе спецоперации ФСБ квартиры

В Смольнинском районном суде рассмотрели исковое заявление жительницы Петербурга Ольги Ильиной, чья квартира пострадала во время антитеррористической спецоперации в многоэтажном доме на Ленинском проспекте.

Ущерб, нанесенный однушке на 10-м этаже, независимые эксперты оценили без малого в 326 тысяч рублей. Женщина, которая не подозревала, что в августе 2016-го сдала жилье трем террористам, до сих пор не может вернуться с ребенком на свои квадратные метры. Ни ФСБ, которая проводила спецоперацию, ни районные власти, ни Минфин так и не выплатили ей ни копейки.



Собственных средств женщине хватило лишь на проведение минимальных ремонтных работ. Как рассказала Ольга Ильина, она заштукатурила стены, заново поклеила обои, вставила новые окна и двери.



Представитель истца не сумел ответить на вопросы судьи о том, что же его подопечная требует — возмещение ущерба или компенсацию, а главное — у кого. Адвокату Ольги Ильиной предложили уточнить правовую позицию к следующему заседанию, которое состоится 5 декабря.



Возможно, оно также будет не последним этапом на пути поисков справедливости, так как этот случай — первый для Петербурга. У чиновников нет отработанного алгоритма поведения в подобных обстоятельствах.