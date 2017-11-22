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    Пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли мертвым в якутском лесу

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    • Фото: vk.com
    Пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли мертвым в якутском лесу

    Пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли мертвым в якутском лесу

    Пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли мертвым в якутском лесу
  • Фото: vk.com

    • На окраине Якутска найдено тело пропавшего 5 ноября трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова.

    Как сообщает портал YakutiaMedia, тело спортсмена найдено в лесу на Вилюйском тракте. По предварительным данным, туда его вывез 36-летний житель Якутска, с которым Макаров выпивал в ночь с 5 на 6 ноября. Во время застолья между приятелями возник конфликт, который перерос в драку. В результате Макаров получил тяжелые травмы и скончался.

    В МВД Якутиии информацию о гибели спортсмена подтвердили. Предполагаемый убийца задержан.

    Напомним, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров пропал в Якутске 5 ноября. По факту исчезновения спортсмена следователи возбудили дело об убийстве.

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