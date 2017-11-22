Пропавшего чемпиона мира по кикбоксингу нашли мертвым в якутском лесу

На окраине Якутска найдено тело пропавшего 5 ноября трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова.
Как сообщает портал YakutiaMedia, тело спортсмена найдено в лесу на Вилюйском тракте. По предварительным данным, туда его вывез 36-летний житель Якутска, с которым Макаров выпивал в ночь с 5 на 6 ноября. Во время застолья между приятелями возник конфликт, который перерос в драку. В результате Макаров получил тяжелые травмы и скончался.
В МВД Якутиии информацию о гибели спортсмена подтвердили. Предполагаемый убийца задержан.
Напомним, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров пропал в Якутске 5 ноября. По факту исчезновения спортсмена следователи возбудили дело об убийстве.
В МВД Якутиии информацию о гибели спортсмена подтвердили. Предполагаемый убийца задержан.
Напомним, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров пропал в Якутске 5 ноября. По факту исчезновения спортсмена следователи возбудили дело об убийстве.
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