НТВ начинает показ нового сезона «Ментовских войн»

С 27 ноября НТВ начинает показ нового, 11-го сезона, популярного сериала «Ментовские войны» о подполковнике Шилове — легендарном борце с «оборотнями в погонах».

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Роман Георгиевич Шилов, занимает пост начальника Управления уголовного розыска. Раньше он мог рассчитывать только на себя и своих друзей, но теперь в его подчинении начальники отделов: «угонного», «разбойного», по борьбе с организованной преступностью и других.



Шилов пытается уговорить Пашу Арнаутова занять вакантную должность начальника «убойного» отдела, но тот категорически отказывается. Выбор у Шилова небогатый: Джексон на пенсии, остается кандидатура Олега Климова. Однако планам Романа Георгиевича не суждено сбыться, из Ростова-на-Дону прибывает подполковник Илья Николаевич Казаков, именно его в министерстве хотят видеть на этой должности. У Шилова с первого дня возникает конфликт с нахрапистым и прямолинейным Казаковым, не желающим ни с кем считаться и вникать в особенности работы в культурной столице.



На этот раз оперативники и закадычные друзья Шилов и Арнаутов раскроют не одно запутанное преступление, в которых замешаны их коррумпированные коллеги. Им предстоит выяснить, кто стоит за расстрелом ППС-ников, ограблением депутата Латышева и покушением на жизнь нового начальника «убойного» отдела.



Александр Устюгов, исполнитель главной роли: «В новом сезоне мой герой получает новую должность и становится начальником управления, и это для него новый вызов. Новые дела и преступления, которые удается раскрыть — это уже заслуга его команды и его руководства. К этому добавился и внутренний конфликт с Казаковым, новым начальником „убойного“ отдела, спущенным сверху руководством. Не стану раскрывать все карты, скажу, что в целом новый сезон получится захватывающим и не разочарует зрителя!»