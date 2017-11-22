Набиуллина измерила инфляцию оливье и селедкой под шубой

Банк России посчитал динамику роста цен на набор продуктов традиционных новогодних блюд.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что аналитики ЦБ РФ провели оценку динамики цен в России. Глава ЦБ отметила, что для наглядности инфляцию считали «в салатах».
Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ: «Мы просто для наглядности посчитали два индекса — можно их назвать новогодними. Как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салаты оливье и селедка под шубой».
Так, салат оливье, по оценкам экспертов, за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. А вот селедка под шубой подешевела — на 0,9%: на продукты придется потратить всего чуть больше 150 рублей.
При этом глава ЦБ отметила, что ощущение инфляции у граждан РФ сегодня гораздо выше: 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6%, передает «Интерфакс».
Эльвира Набиуллина: «Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, тому чтобы можно было распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен».
В прошлом году инфляция уже опустилась до уровня 2011–2013 годов, тем не менее, по социологическим прогнозам, оставалась проблемой номер один для россиян, сообщила глава ЦБ.
Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ: «Мы просто для наглядности посчитали два индекса — можно их назвать новогодними. Как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салаты оливье и селедка под шубой».
Так, салат оливье, по оценкам экспертов, за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. А вот селедка под шубой подешевела — на 0,9%: на продукты придется потратить всего чуть больше 150 рублей.
При этом глава ЦБ отметила, что ощущение инфляции у граждан РФ сегодня гораздо выше: 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6%, передает «Интерфакс».
Эльвира Набиуллина: «Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, тому чтобы можно было распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен».
В прошлом году инфляция уже опустилась до уровня 2011–2013 годов, тем не менее, по социологическим прогнозам, оставалась проблемой номер один для россиян, сообщила глава ЦБ.
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