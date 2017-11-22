Упавшая с 15-го этажа любительница селфи скончалась в иркутской больнице

В больнице скончалась девушка, упавшая более двух месяцев назад с
15-го этажа на припаркованный у дома автомобиль.
21-летняя девушка, получившая тяжелый травмы в результате падения с 15 этажа в Иркутске, умерла в больнице. Об этом в среду сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области: «С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу 5 сентября. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но были бессильны. Девушка скончалась в конце прошлой недели».
Несчастный случай произошел в начале сентября. Девушка упала с карниза высотки на крышу припаркованного в дворе дома автомобиля. По словам очевидцев, на карниз она забралась, чтобы сделать селфи.
Пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области: «С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу 5 сентября. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но были бессильны. Девушка скончалась в конце прошлой недели».
Несчастный случай произошел в начале сентября. Девушка упала с карниза высотки на крышу припаркованного в дворе дома автомобиля. По словам очевидцев, на карниз она забралась, чтобы сделать селфи.
Комментарии