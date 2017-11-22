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    Упавшая с 15-го этажа любительница селфи скончалась в иркутской больнице

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    Упавшая с 15-го этажа любительница селфи скончалась в иркутской больнице

    Упавшая с <nobr>15-го</nobr> этажа любительница селфи скончалась в иркутской больнице

    В больнице скончалась девушка, упавшая более двух месяцев назад с 15-го этажа на припаркованный у дома автомобиль.

    21-летняя девушка, получившая тяжелый травмы в результате падения с 15 этажа в Иркутске, умерла в больнице. Об этом в среду сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

    Пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области: «С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу 5 сентября. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но были бессильны. Девушка скончалась в конце прошлой недели».

    Несчастный случай произошел в начале сентября. Девушка упала с карниза высотки на крышу припаркованного в дворе дома автомобиля. По словам очевидцев, на карниз она забралась, чтобы сделать селфи.

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