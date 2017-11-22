МИД РФ направил Франции ноту протеста из-за задержания Керимова

МИД РФ направил французским властям официальную ноту в связи с задержанием российского сенатора Сулеймана Керимова.
Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Он также добавил, что накануне для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции.
Константин Косачев, глава международного комитета Совфеда: «В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».
По словам Косачева, Керимову до сих пор не представлено обвинение и не определена мера пресечения. К сенатору обеспечен доступ его адвокатов и представителей российского консульства в Марселе.
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Керимов был задержан в понедельник сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
Ситуацию с задержанием Керимова сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что Москва приложит максимум усилий для защиты законных интересов сенатора.
Константин Косачев, глава международного комитета Совфеда: «В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».
По словам Косачева, Керимову до сих пор не представлено обвинение и не определена мера пресечения. К сенатору обеспечен доступ его адвокатов и представителей российского консульства в Марселе.
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Керимов был задержан в понедельник сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
Ситуацию с задержанием Керимова сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал, что Москва приложит максимум усилий для защиты законных интересов сенатора.
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