Секс-инструктор рассказал о тренингах с Волочковой и показал новые фото

Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала. Балерина написала заявление в Следственный комитет с требованием найти и наказать того, кто выложил на всеобщее обозрение ее интимные фото. Теперь сыщикам предстоит выяснить, кто же именно (помимо артистки) присутствует на этих снимках. Сначала речь шла об одном ухажере Волочковой, но сегодня объявился новый кандидат.
Поначалу подозрения в распространении скандальных снимков пали на бывшего любовника Волочковой — бизнесмена Чермена Дзотова. По крайней мере балерина сама намекнула, что у нее был с ним роман. Но коммерсант, по словам Анастасии, оказался человеком непорядочным. Она объявила, что «спектакль окончен», и порвала отношения. А тот, как предположила артистка, отомстил ей: слил фотографии любовницы в, мягко говоря, небалетных позах. Сам Дзотов не отрицал: на снимках это именно он с Анастасией, но дорогие сердцу кадры якобы хранил в надежном месте. А вот похитить и разместить их в Интернете якобы могли другие мужчины.
И вот — неожиданный поворот: ответственность за утечку откровенных домашних снимков взял на себя совсем другой человек, уже не раз становившийся участником громких скандалов пикап-тренер Алекс Лесли. Инструктор по соблазнению уверяет: якобы Волочкова сама пользовалась его «услугами». Он пару раз проводил персональные тренинги по раскрепощению клиентки и просто не мог не запечатлеть эти занятия. А недавно пришло осознание: скрывать такое от общественности нельзя. Чтобы не быть голословным, Лесли показал еще пару подобных кадров. По его словам, это продолжение той самой фотосессии.
Подробности — в видеоматериале НТВ.
И вот — неожиданный поворот: ответственность за утечку откровенных домашних снимков взял на себя совсем другой человек, уже не раз становившийся участником громких скандалов пикап-тренер Алекс Лесли. Инструктор по соблазнению уверяет: якобы Волочкова сама пользовалась его «услугами». Он пару раз проводил персональные тренинги по раскрепощению клиентки и просто не мог не запечатлеть эти занятия. А недавно пришло осознание: скрывать такое от общественности нельзя. Чтобы не быть голословным, Лесли показал еще пару подобных кадров. По его словам, это продолжение той самой фотосессии.
Подробности — в видеоматериале НТВ.
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