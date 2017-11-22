На Урале при погоне за пьяным водителем погибли двое полицейских: видео

В Свердловской области возбудили уголовное дело против лихача, по вине которого, как считают следователи, погибли двое автоинспекторов.

309 ДТП

полиция

Трагедия произошла под Екатеринбургом. Полицейские заметили водителя, который мчался по городу, нарушая правила дорожного движения. Они пустились в погоню и требовали остановиться, но тот не реагировал. В какой-то момент патрульная машина вылетела на встречку. Шансов выжить у правоохранителей не было.



Сейчас сыщики изучают запись видеорегистратора, запечатлевшего момент аварии. На кадрах видно, как экипаж ДПС преследует нарушителя. В какой-то момент, инспекторы — Артем Ваккер и Александр Пузиков — решили пойти на обгон, машину занесло, и они лоб в лоб столкнулись с легковушкой.



От удара, патрульный автомобиль загорелся. На место прибыли спасатели и медики, но они оказались бессильны. Стражи порядка погибли на месте, водителя и пассажира «Жигулей» доставили в больницу. Вероятному виновнику, которого преследовали полицейские, удалось скрыться. Правда, позже его задержали.



По некоторым данным, нарушителя зовут Павел Глухов. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нарушил правила — проехал на красный сигнал светофора и едва не сбил пешеходов.



Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по региону: «В ходе следствия будет назначена судебная автотехническая экспертиза. С участием подозреваемого выполняется комплекс следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Обратимся в суд с просьбой избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу».



Следователи уже возбудили в отношении лихача уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. За это ему может грозить до девяти лет лишения свободы. Тем временем коллеги и знакомые погибших инспекторов Артема Ваккера и Александра Пузикова несут цветы к месту аварии и отделу полиции.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.